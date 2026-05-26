PP afea el no "permanente" del PSOE en la FMM y le acusa de querer "usar" institución "para que no se hable de Zapatero"

Archivo - Foto de familia durante el 40º aniversario de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), en los cines Callao, a 7 de julio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha cargado este martes contra la "negativa permanente" del PSOE en la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y le ha acusado de querer "usar" la institución para que "no se hable" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su imputación.

Así lo ha trasladado el partido en un comunicado emitido tras la reunión de la Junta de Gobierno del organismo supramunicipal en la que se han aprobado "todas las resoluciones" del Grupo Popular "destinadas a la mejora de la vida de los vecinos" como respuesta al "caos insoportable" que el Ejecutivo central encabezado por Pedro Sánchez "ha provocado en los ayuntamientos de toda España con su regularización masiva" o la exigencia de una red de Cercanías "digna".

"Consideramos lamentable la posición adoptada por el PSOE de negativa permanente a propuestas que ayudan al vecino, un PSOE que ha llegado a ponerse en contra en resoluciones como la de apoyo a la salud mental de los jóvenes, que salió aprobada con los únicos votos a favor del PP", ha planteado.

Así, han contrastado a un PP centrado en "propuestas para mejorar la vida del vecino" con un PSOE instalado en "los bloques, muros y confrontación" tratando de "tapar" la causa abierta contra Zapatero. En este punto sostienen que buscan evitar que se "descubra si para las corruptelas que necesitaban la colaboración" del Ejecutivo de Pedro Sánchez el expresidente "contó con la colaboración del Gobierno de Pedro Sánchez".

Asimismo, los 'populares' han afirmado que desde los regidores socialistas se "reivindican como alcaldes o concejales de su municipio pero no de su partido", a pesar de que "actúan después de manera conjunta y bajo directrices de Ferraz".

"El PSOE se negó a negociar el mínimo de firmas y ha paralizado la renovación de los reglamentos durante meses para poder hacerse la víctima precisamente de un artículo que es heredado del reglamento aprobado precisamente durante una mayoría socialista. En su órbita de permanentes cambios de opinión será normal pero para un partido serio y volcado en el servicio público como el nuestro es poco comprensible", han rematado.