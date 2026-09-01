La FMM pide a ayuntamientos madrileños que se unan a manifestación por Ceuta para reclamar más "seguridad y recursos"

Migrantes continúan pasando la noche en los alrededores de Loma Colmenar, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha llamado a los 179 ayuntamientos de la región y a sus vecinos a participar este miércoles, a las 20 horas, en las concentraciones convocadas ante las casas consistoriales en apoyo a Ceuta para pedir más "seguridad y recursos".

Piquet ha defendido esta convocatoria como "un deber institucional y cívico" para arropar a una ciudad española sometida" a una presión extraordinaria", exigiendo al mismo tiempo que el Gobierno central "asuma con firmeza las competencias que le corresponden", recoge la FMM en un comunicado.

Para la presidenta, la situación que atraviesa la ciudad autónoma es la consecuencia de "una gestión marcada por la falta de previsión y la improvisación", además de advertir de que la ausencia de un rumbo claro mantiene "la incertidumbre y altera la normalidad de la convivencia".

Frente a esta situación, el organismo defiende una respuesta basada en el control efectivo de la frontera, el retorno de quienes han entrado de forma irregular y una política migratoria que evite trasladar el peso de la crisis a los ayuntamientos y autonomías.

"La lealtad institucional no implica el silencio ante el abandono que sufren territorios como Ceuta. Los ayuntamientos siempre están dispuestos a colaborar y atender las emergencias, pero no pueden convertirse en el dique de contención de una improvisación continuada ni asumir competencias estatales sin información, seguridad ni financiación suficiente", ha señalado Piquet.

Aunque considera que las ayudas económicas anunciadas y el apoyo a las empresas son necesarios, la presidenta de la FMM ha recordado que ninguna compensación económica sustituye "la obligación del Estado de garantizar la seguridad fronteriza y la estabilidad".

Asimismo, ha reclamado que se activen "con absoluta determinación" todos los mecanismos de cooperación europea --como Frontex o Europol-- para dotar a la frontera española de los efectivos técnicos y materiales que demanda "una crisis de este calibre".

La convocatoria de la Federación España de Municipios y Provincias (FEMP) quiere reconocer la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército y las entidades sociales sobre el terreno.

Durante las concentraciones se dará lectura a un manifiesto unitario en el que los municipios madrileños van a decir con claridad que Ceuta "no está sola". "Exigimos altura de miras, concordia y que el Gobierno central ejerza de una vez sus responsabilidades para devolver la normalidad a nuestra nación", ha concluido Piquet.