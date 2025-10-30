La Fnac de Callao reabre como "lugar de encuentro" en su apuesta por compras físicas que tienen "más sentido que nunca"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), durante la reapertura de la tienda FNAC Callao, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mítica Fnac de Callao reabre sus puertas este jueves como "lugar de encuentro" para madrileños y turistas apostando por las compras físicas que tienen "más sentido que nunca", tras unas reformas de lavado de cara que hicieron que el inmueble estuviera cerrado desde enero.

"Ese contacto, esas personas, eso es lo que nos hace diferentes. Son lugares donde se habla, donde se escucha y donde se descubren juntos. Son los que se hace ciudad. Y Madrid, como la cultura, se construye precisamente de eso, de reencuentros", ha reivindicado el director general de Fnac España, Domingo Guillén.

Lo ha hecho en un acto de inauguración con un nuevo lema, 'Madrid sin ti no es tan Madrid', haciendo alusión a artistas como Niña Polaca o Zahara, y que ha contado con la presencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, que han podido visitar las renovadas plantas y pasillos con tecnología, música, CD, libros o vinilos.

Ayuso ha celebrado la reapertura de este lugar que es "parte de la vida de Madrid" y que es, por tanto, "patrimonio de todos los madrileños". "Fnac ya abre de nuevo sus puertas y, con ello, los libros, la música y el cine que tanto han aportado a la vida de millones de personas a lo largo de tanto tiempo. Ha sido un lugar, y va a seguir siendo, un lugar donde los visitantes construyen relaciones, amistades y recuerdos", ha enfatizado.

Además, ha recordado que este edificio está levantado junto a lo que era el antiguo Hotel Florida donde se alojaron grandes escritores, artistas o intelectuales por lo que siempre ha estado rodeado de "cultura, historia y patrimonio".

"Nosotros vamos a seguir defendiendo desde la Comunidad de Madrid al comercio, al grande y al pequeño, para que siga creciendo como lo hace esta región al servicio de todos y para ayudar a todos aquellos que tienen algo que aportar en el mundo de la cultura", ha indicado.

En concreto, ha recordado que 300.000 personas mueven este sector en la región en cerca de 60.000 establecimientos por toda la geografía madrileña.

Además, ha subrayado que en estos meses del año son en los que más turistas reciben Madrid y que podrán disfrutar de estas instalaciones en Callao que se pone "de bote en bote". "Así es como se construye una región que está viva y que es alegre y además que es libre, que acoge a personas de tantas procedencias, tan diferentes, de tantos sectores y que juntos aquí crean verdaderas obras de arte en todos los sentidos", ha subrayado.

TESTIGO DE GENERACIONES CON "LA CULTURA COMO BANDERA"

Por su parte, el director general de Fnac España ha destacado que cada rincón de esta tienda ha sido "testigo de generaciones que crecieron con la cultura como bandera" pero era necesario reformarlo, dando "un paso atrás para dar dos hacia delante".

"Desde su apertura original allá por la década de los 90 Fnac Callao ha sido un punto de encuentro entre la cultura y la ciudad y hoy este trabajo y de ilusión renace con más fuerza que nunca. Esta nueva Fnac Callao combina la tradición y la modernidad, la esencia de lo que siempre fuimos con la innovación que nos pide el presente. Es un espacio pionero donde la tecnología está al servicio de la cultura y por tanto de las personas y donde se podrá seguir viviendo y compartiendo y celebrando cada día", ha explicado.

Por último, Rivera de la Cruz ha recordado la "ilusión" que le hizo ver su primer libro publicado en la Fnac. "Cuando yo entré en la zona de librería y vi un montón de libros míos, pues me eché a llorar. Y recuerdo perfectamente ese momento, porque son de los momentos que hacen una vida. Habéis hecho un trabajo extraordinario con esta tienda", ha expresado.

Fnac anunció el 11 de enero el cierre temporal de su tienda en la plaza madrileña de Callao por reformas con el objetivo "de mejorar la experiencia de los consumidores".

Ocupaba desde 1993 la totalidad de este emblemático edifico en el centro de Madrid, empleando alrededor del 40% de su espacio como superficie comercial, destinando el resto a almacenes, vías de evacuación y zonas técnicas. En el nuevo local, de cerca de 4.000 metros cuadrados de superficie, el 70% de los espacios estarán destinados a la superficie comercial.