Los frescos de Goya en San Antonio de la Florida pueden visitarse desde hoy tras la rehabilitación integral de la ermita

1095648.1.260.149.20260612140934 Los frescos de Goya de San Antonio de la Florida pueden visitarse desde hoy - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los frescos de Goya en San Antonio de la Florida pueden visitarse desde este viernes tras la rehabilitación integral de la ermita, "una de las joyas que tiene Madrid", en palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Acompañado por la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Tomás Marco, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, el primer edil ha presentado los trabajos de restauración y mejora realizados en la ermita.

El alcalde ha animado a los madrileños a redescubrir este enclave cultural, que ha definido como "una obra de arte única en Madrid" y "un museo en medio de la ciudad". "No se suele saber pero es el segundo mejor museo del mundo en Goya, únicamente detrás del Prado", ha destacado Almeida. La reapertura coincide con la celebración de las Fiestas de San Antonio.

UNA INVERSIÓN DE 2,2 MILLONES

La actuación desarrollada por Patrimonio Nacional ha supuesto una inversión de 2,2 millones de euros y ha permitido resolver problemas de conservación del edificio mediante la renovación de cubiertas, carpinterías, instalaciones eléctricas, climáticas y de iluminación, así como la restauración de distintos elementos arquitectónicos siguiendo criterios historicistas.

Entre las principales actuaciones destacan la sustitución de las cubiertas, la renovación de las carpinterías exteriores, la recuperación cromática de distintos espacios interiores, la instalación de nuevos sistemas técnicos y la mejora de las condiciones generales de conservación del monumento.

Una vez concluidas las obras, el Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo una intervención museográfica destinada a actualizar el mobiliario y los recursos expositivos de la ermita para facilitar la visita y mejorar la difusión de sus valores históricos y artísticos.

LOS RESTOS DE GOYA

La Ermita de San Antonio de la Florida forma parte de la Red de Museos Municipales desde 1987 y su gestión corresponde al Ayuntamiento de Madrid a través del Museo de Historia de Madrid, en virtud del convenio suscrito con Patrimonio Nacional y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Es un espacio fundamental para conocer a Goya. Construida a finales del siglo XVIII por Felipe Fontana a través de un encargo real, la ermita fue declarada Monumento Nacional en 1905 y conserva uno de los conjuntos murales más destacados de Francisco de Goya. Además alberga desde 1919 los restos del pintor. La ermita recibió 106.856 visitantes durante 2024.