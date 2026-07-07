Una fuerte tormenta de verano sorprende a los madrileños en plena ola de calor

1102520.1.260.149.20260707184619 Varias personas pasean bajo la lluvia, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). Foto de archivo - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una intensa tormenta de verano acompañada de fuertes rachas de viento ha caído este martes por la tarde en Madrid en plena ola de calor, sorprendiendo a los viandantes y obligándoles a cambiar los abanicos por los paraguas.

La lluvia ha comenzado a caer poco después de las 18 horas y ha pillado desprevenidos a muchos viandantes que han visto como el agua caía de forma abundante sobre la capital, tras un día sofocante por las altas temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en la Comunidad de Madrid para este martes por temperaturas máximas que han llegado hasta los 41ºC en algunos puntos de la región. Además, apuntó a un aviso amarillo por tormentas en todo el territorio autonómico, con rachas de viento de hasta 66 km/h hasta las 21 horas.

Debido a estas condiciones meteorológicas adversas, El Retiro y otros cinco parques históricos y singulares de la ciudad han cerrado sus puertas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias.

La tromba de agua ha dejado acumulaciones de agua en las calles y ha obligado a muchos viandantes a buscar refugio de manera precipitada. La intensidad de la tormenta ha ido rebajándose de manera paulatina y pasadas las 18.30 horas se había transformado ya en una lluvia fina.