Funcionarios convocan caceroladas frente a las sedes judiciales afectadas por el reparto de plazas de parking

La juez decana insiste en que hay que "priorizar" porque "los recursos son escasos" y el parking de Capitán Haya no puede estar saturado

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha arremetido contra la juez decana de Madrid, Mª Jesús del Barco, por supuestamente "favorecer a jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia" en la reserva de plazas de aparcamiento en los juzgados de Madrid en detrimento del resto de funcionarios, convocando junto con otros tres sindicatos caceroladas frente a las sedes judiciales afectadas.

En un comunicado conjunto, CSIF y el resto de sindicatos han señalado que, ante la necesidad en muchos casos del uso de vehículo por conciliación familiar o razones de riesgo ante el Covid-19, la magistrada decana de Madrid, "en lugar de racionalizar el uso del parking en edificios judiciales, ha reservado plazas para el colectivo de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia con el fin de que no les falte su plaza cuando les venga bien ir a la sede judicial".

Por su parte, Mª Jesús del Barco ha negado en declaraciones a Europa Press que exista tal "discriminación" hacia el colectivo de empleados públicos, subrayando que cuando "los recursos son escasos, hay que priorizar".

La decana de los jueces madrileños ha precisado que en enero y febrero ya hubo acuerdos para el reparto de plazas de aparcamiento, siendo impugnado por los sindicatos y desestimado el recurso.

"No es una discriminación porque un funcionario puede llegar tarde mientras un juez no puede llegar tarde a un juicio. No es una cuestión de clasismo, sino que hay que establecer una prioridad en función de la labor que se desempeña", ha reseñado.

Además, ha apuntado que se ha limitado el acceso al parking de la calle Capitán haya, donde el 85 por ciento de las plazas están reservadas para jueces, "por razones de seguridad", dado que no puede estar saturado por las circunstancias actuales. "Hay que establecer criterios cuando los bienes son escasos para poder repartir. Me sorprende que digan que son de clase baja porque su función es esencial", ha subrayado.

CACEROLADAS

Los cuatro sindicatos han convocado caceroladas a las 12 horas del mediodía, a partir de hoy viernes 12 de junio, delante de todas las sedes judiciales afectadas por el "reparto clasista" de las plazas del parking.

Los representantes de los trabajadores de Justicia de Madrid se muestran sorprendidos por una decisión que favorece a un colectivo que, salvo excepciones, ha estado teletrabajando durante la pandemia "mientras el resto de trabajadores tenía que ir a sacar las castañas del fuego".

"En aquel momento, como el que concede una gracia, dejaron que se aparcara en todas las plazas a todos los trabajadores por orden de llegada; vamos, como debería ser o bajo parámetros de salud laboral o necesidades de conciliación familiar", señalan en la nota conjunta.

Los cuatro sindicatos critican que estos colectivos, al no tener control horario, aparecen "a la hora que les viene en gana" con su su zona de plazas reservada "bajo razones inexplicables de seguridad", pese a que los que están de cara al público son los funcionarios. "Para colmo de males, al no estar gran parte de este colectivo en la sede habitualmente, el 30 por ciento del parking (la zona reservada) con este sistema se encuentra con una baja ocupación, lo que supone un desaprovechamiento de su uso", añaden.

CSIF y el resto de sindicatos de Justicia se preguntan por qué no se promueve el uso del transporte público o de vehículos no contaminantes entre todos los colectivos, como vienen reclamando desde hace tiempo a la Comunidad de Madrid, que ha hecho oídos sordos a esta propuesta.