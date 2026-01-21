El fútbol y el baloncesto se unen con Unoentrecienmil para lograr donaciones a la investigación del cáncer infantil

El mundo del fútbol y el baloncesto de la Comunidad de Madrid, unidos contra el cáncer infantil de la mano de Unoentrecienmil - FUNDACINO UNOENTRECIENMIEL

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fútbol y el baloncesto se unen de la mano de la Fundación Unoentrecienmil con el fin de convertir puntos y goles en donaciones destinadas a la investigación del cáncer infantil.

Las iniciativas 'Canastas Contra el Cáncer Infantil' y 'Goles Contra el Cáncer Infantil', reunirán el Día Internacional del Cáncer Infantil, el 15 de febrero, a miles de jugadores de cientos de clubes deportivos de toda España, respaldados por la Real Federación Española de Fútbol y la Federación Española de Baloncesto, además de las federaciones autonómicas, ha informado la fundación en un comunicado.

El fin de semana del 14 y 15 de febrero, los jugadores de fútbol y baloncesto saltarán a la cancha y al campo con el objetivo común de recaudar fondos que se destinarán a la investigación de dicha enfermedad, diagnosticada cada año en 1.600 menores en el país. En concreto, la Fundación Unoentrecienmil donará 5 euros por cada gol que marquen los equipos de fútbol y 1 euro por cada punto que anoten los equipos de baloncesto.

La edición pasada, en la que participaron 93.000 jugadores de 644 clubes, logró una recaudación de más de 270.000 euros. En concreto, fueron 32.975 jugadores de 162 clubes los que procedían de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, los fondos recaudados se destinarán a la Aceleradora Unoentrecienmil, una línea de investigación presente en el Hospital La Paz de Madrid. En ella, se analiza cómo la práctica del ejercicio físico durante el tratamiento de los niños con cáncer puede ayudar a su curación.

PADRINOS Y JUGADORES DE ÉLITE

Los padrinos de esta jornada serán Elena, jugadora de baloncesto de 14 años, y Álvaro, de 16 años. Ambos son pacientes oncológicos pediátricos. Por su parte, Elena está superando una leucemia y es la protagonista de la campaña 'Canastas Contra el Cáncer Infantil' de este año. La joven no puede ir a su club de Daganzo con la frecuencia habitual, pero ha podido seguir entrenando en la Aceleradora Unoentrecienmil del Hospital La Paz de Madrid.

"Yo pensaba que no iba a encontrar momentos de felicidad durante este proceso pero sí los he tenido. Lo tengo claro, yo soy más que el cáncer", ha expresado Elena.

Asimismo, a la jornada acudirán deportistas de élite como el ex jugador de la selección nacional de fútbol y campeón del mundo en 2010, Joan Capdevilla; la ex jugadora de la Selección Nacional y ex paciente de cáncer, Virginia Torrecilla; o las jugadoras de la selección femenina de baloncesto de la modalidad 3x3 y medalla de plata en las olimpiadas de París, Juana Camilión y Gracia Alonso.

También estarán en el evento uno de los mejores jugadores españoles de BSR (Baloncesto en Silla de Ruedas) y jugador del Ilunion Club, Dani Stix y el campeón del mundo con la selección española de baloncesto en 2019, Javier Beirán.

SOLIDARIDAD EN LA SUPERCOPA DE ESPAÑA IBERDROLA

En esta línea, los equipos femeninos que disputan las semifinales y la final el 24 de enero se han unido para apoyar la lucha contra el cáncer infantil, causa social elegida este año por la colaboración entre la RFEF y la Fundación Unoentrecienmil.

Por este motivo, las jugadoras de los clubes participantes y las mujeres que forman los equipos arbitrales lucirán cordones dorados en sus botas, símbolo de la lucha contra esta enfermedad.

HISTORIA DE LAS INICIATIVAS

'Canastas Contra el Cáncer Infantil' celebra este año su cuarta edición. La actividad nació en un club como gesto de apoyo a la labor investigadora de Unoentrecienmil. Con el tiempo, la iniciativa ha crecido y se ha convertido en una cita consolidada en el calendario deportivo nacional. En 2025 logró recaudar más de 226.000 euros por el apoyo de la Federación Española de Baloncesto, de 16 federaciones autonómicas y de las entidades colaboradoras. En total, 407 clubes de toda España participaron.

Además, se une por tercera vez 'Goles Contra el Cáncer Infantil' por el apoyo este año de la Real Federación Española de Fútbol. El presidente de la federación, Rafael Louzán, visitó la Aceleradora Unoentrecienmil y mantuvo una charla con los terapeutas y los niños enfermos de cáncer que acudieron para comentar cómo era su día a día. En concreto, en las dos ediciones anteriores, contó con el respaldo de seis federaciones territoriales y Escuelas Católicas, recaudando más de 48.000 euros y reuniendo a 237 clubes del país.

INSCRIPCIONES Y COLABORADORES

Los clubes que quieran participar en alguna de las disciplinas pueden inscribirse a través del formulario disponible en la web de Unoentrecienmil, en el que tendrán que indicar el número de equipos y jugadores participantes.

Por otro lado, las entidades que colaboran en el evento son la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto; el Diario AS y el Grupo Prisa; Gigantes; JG Basket; Swish; las Escuelas Católicas de Madrid; la Fundación Baloncesto Colegial; Endesa y ACB; Gesdeportiva; Probasketlab y Wibo.

LA FUNDACIÓN UNOENTRECIENMIL Y EL DEPORTE

Desde su creación en 2012, la Fundación Unoentrecienmil ha defendido el deporte como una herramienta de sensibilización y transformación social, por ello surge Deportes Contra el Cáncer Infantil.

Asimismo, la Fundación impulsa proyectos de investigación y programas que buscan acelerar la curación del cáncer infantil y mejorar la calidad de vida de los niños durante y después del tratamiento. Uno de sus estudios científicos demostró que la práctica de ejercicio físico adaptado en niños con cáncer aporta beneficios para su salud, como el fortalecimiento del sistema inmunológico y la reducción del tiempo de hospitalización en un 17%.