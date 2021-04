Gabilondo contesta a Ayuso que él no trabaja para ser Defensor del Pueblo sino presidente y pide que no minusvalore

"La libertad tampoco consiste en hacer trampas", lanza

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha contestado este lunes a la presidenta de la regional y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que él no trabaja para ser Defensor del Pueblo, sino el presidente de todos los madrileños y le ha pedido que no "minusvalore" a sus adversarios políticos.

En un acto por Chamberí, Gabilondo ha hecho alusión a las palabras de la presidenta de que mientras de ella dependa, "él no será Defensor del Pueblo", un cargo para el que sonó durante toda la legislatura.

"En cuanto a las declaraciones que hablan de si yo debería ser o no defensor del Pueblo, digo que yo quiero ser presidente de la Comunidad y que yo me presento para ser el presidente de la Comunidad. Es lo que deseo y espero merecer la confianza de los ciudadanos y no hay nada más", ha lanzado Gabilondo.

Además, se ha dirigido a Ayuso y le ha indicado que "ni puede minusvalorar a los contrincantes adversarios políticos". A su juicio, ese "no es el modo adecuado de proceder ni de respeto a los demás" y ha insistido en que quiere ser "el presidente de la Comunidad" y que espera "merecer el apoyo para serlo".

Para ello, ha animado de nuevo a los ciudadanos a acudir a votar para elegir cada uno "según sus convicciones" la opción que se corresponde más a lo que son. "Hay que dar una respuesta masiva para que haya voluntad mayoritaria", ha defendido.

En otro orden de cosas, el candidato socialista ha señalado que Madrid ha recibido hoy casi 200.000 vacunas más y cree que la verdadera "libertad" es la de vacunarse.

Durante su intervención en Chamberí, el líder del PSOE ha hecho referencia al hecho de que la Justicia haya expulsado de la lista del PP a Toni Cantó y Agustín Conde, porque la "libertad" tampoco consiste en "hacer trampas" ni "saltarse la ley".