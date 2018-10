Gallardón: "Es impresionante que un hombre de 84 años sea capaz de convocar a más de un millón de jóvenes"

Actualizado 22/08/2011 12:14:18 CET

El alcalde destaca la colaboración de los peregrinos con los servicios municipales para que la Jornada haya transcurrido sin problemas

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha valorado positivamente el desarrollo de las celebraciones de la Jornada Mundial de la Juventud en la capital durante los últimos días y ha considerado "impresionante que un hombre de 84 años (como el Papa Benedicto XVI) sea capaz de convocar a más de un millón de jóvenes".

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press el primer edil ha reconocido que "es muy impresionante que un hombre de 84 años sea capaz de convocar a más de un millón de jóvenes" y se ha preguntado "quién puede hacer eso en estos momentos en el mundo".

"Ya sé que no podemos ir a las personas, sino a los conceptos, a las ideas y, en el fondo, a esa fe religiosa que convoca a todos esos jóvenes. Pero vivimos en un mundo donde la abstracción necesita una materialización, necesita una persona que lo identifique, alguien detrás del cual todos esos jóvenes digan 'yo estoy dispuesto a salir de mi rutina, de mi casa, de mis vacaciones, para encontrarme con otros que piensan como yo, y estoy dispuesto a emocionarme y compartir esa emoción delante de un mensaje'", ha opinado.

A renglón seguido, ha puesto en valor esta actitud "en un mundo donde tantas veces se piensa que no hay horizontes" y ha matizado que, aunque no se compartan los mismos valores con los participantes en la JMJ, "indudablemente lo que se ha dicho es que las cosas no están escritas como muchos pretenden en estos tiempos de pesimismo".

TENSIÓN DURANTE LAS CELEBRACIONES

En cualquier caso, Gallardón ha reconocido que estas reflexiones han venido tras finalizar las Jornadas, ya que mientras se han desarrollado el peso de su responsabilidad como alcalde ha sido lo que más ha pesado.

"Como cualquier responsable político siempre se viven estos acontecimientos con una mezcla de satisfacción personal y tensión institucional, porque es muy difícil relajarse cuando hay tanta gente, riesgos que hay obligación de prevenir y evitar si se materializan", ha admitido.

Además, ha destacado que los peregrinos han mantenido una actitud "predispuesta a colaborar, a atender las indicaciones que se les daban" con "un derroche de alegría". "No ha habido situaciones conflictivas, ningún momento de tensión y no ha existido nada que pudiese romper esa armonía", ha añadido.

Así, ha apuntado que el momento de mayor "preocupación" para los responsables municipales fue el sábado por la tarde, cuando los peregrinos que se concentraron en Cuatro Vientos tuvieron que soportar altas temperaturas y luego fuertes tormentas, pero ha insistido en que la actitud de "plena y absoluta colaboración" de los jóvenes ha "dado facilidades para que la JMJ haya sido un éxito".

Por último, ha agradecido a los funcionarios municipales que hayan "interrumpido sus vacaciones para contribuir a un acontecimiento que, al margen de lo que significa para los asistentes, es sin duda extraordinariamente positivo para la ciudad".