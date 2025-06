García cree que Ayuso quería "dar el numerito" y ha tildado de "estrambótica" su salida de la reunión

La ministra de Sanidad, Mónica García y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quería "dar el numerito" en relación al momento en el que se negó a saludarla con dos besos durante el saludo protocolario de la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona.

Así lo ha expresado la ministra en una entrevista en el programa 'Malas Lenguas', recogida por Europa Press, en la que ha explicado que intentó saludar a la presidenta madrileña "como siempre", pero que le "apartó" el saludo y le dijo "algo de una asesina".

"Yo le he dicho que eso era mentira, que yo nunca la he llamado asesina. Por supuesto, le he pedido responsabilidad por las muertes indignas en las residencias y por la responsabilidad política que conlleva tomar la decisión de adoptar los protocolos de la vergüenza", ha manifestado.

García ha calificado este rifirrafe como un "salto cualitativo" que se produce en unas semanas en las que Ayuso se siente "acorralada", según ha precisado, porque "exaltos cargos de su Gobierno no solamente están imputados, sino que señalan que hubo una reunión en la que estaba Ayuso, donde se decidió que las residencias de mayores se quedaban aparte del sistema sanitario madrileño".

"Me ha extrañado que eligiera el tema en el que ahora mismo se están apuntando todos los dedos hacia Sol, el tema de las residencias, las muertes indignas en las residencias", ha señalado.

La ministra ha criticado a Ayuso por querer ser así "otra vez protagonista" a cuenta de la Conferencia de Presidentes, "que nada tiene que ver con ella ni con sus protocolos de la vergüenza", y que en el saludo protocolario, "que ha discurrido con total normalidad con todos y cada uno de los presidentes", quería dar "el numerito".

"Ella no está ahí en calidad de Isabel Natividad Díaz Ayuso, ella está en calidad de presidenta de una comunidad, y yo por respeto a esa presidencia y por respeto a los madrileños que ella representa, pues la saludo de manera institucional, como he saludado a todos y cada uno de los presidentes. Confunde las instituciones, confunde realmente para qué está ella en política, y confunde, como no, luego dentro, en la propia Conferencia, el país en el que vive, en el que se hablan cuatro lenguas. Si a ella no le gusta, pues es que se ha confundido de país", ha reprobado.

CALIFICA DE "ESTRAMBÓTICA" SU SALIDA DE LA REUNIÓN

Por otro lado, la ministra y líder de Más Madrid ha calificado de "estrambótica" su salida de la reunión cuando el lehendakari, Imanol Pradales, se ha dirigido al resto de autoridades presentes en este foro multilateral en euskera.

García ha explicado que Ayuso se ausentó de la Conferencia después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviniese en catalán, seguido del lehendakari, que se dirigió primero en catalán, luego en castellano y, finalmente, en euskera.

"Cuando ha empezado con el euskera se ha levantado y se ha ido, con tan mala suerte de que ha vuelto cuando el presidente (Alfonso) Rueda seguía hablando en gallego. Entonces, bueno, pues ha habido una disparidad. La segunda vez que el lehendakari, por ejemplo, ha hablado en euskera, la señora Ayuso ya no se ha salido porque ya no era el foco de atención", ha manifestado.

En este sentido ha subrayado que la presidenta madrileña también permaneció en la sala durante las intervenciones de los presidentes autonómicos de la Comunitat Valenciana y de Baleares, Carlos Mazón y Marga Prohens. "Normalidad en un país en el que tenemos cuatro lenguas cooficiales", ha expresado.

Finalmente, ha cargado contra el Partido Popular por querer usar "gasolina para poder hacer política" en un contexto de "normalidad democrática" y convivencia, especialmente en Cataluña. "Les molesta y el Partido Popular necesita que haya gasolina para poder hacer política", ha zanjado.