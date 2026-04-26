García critica el "freno de Madrid" para el avance de las "mejores políticas" y pide acabar con "la traba" de Ayuso

La ministra de Sanidad, Mónica García - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha defendido este domingo la necesidad de acabar con "la traba" que supone el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para impulsar las mejores políticas para España y ha recriminado al Ejecutivo autonómico que sea "el freno" para ese "avance".

"Si cambiamos la pieza de Madrid, cambiamos el freno a las mejores políticas que están haciendo que nuestro país avance. Creo que es Madrid, ahora mismo, no solamente un freno sino una traba. Es la señora Ayuso la que dice que quiere convertir Madrid en Miami, que quiere convertir a nuestro país en lo más parecido a Estados Unidos, por ejemplo", ha defendido.

En declaraciones a los medios en un encuentro con militantes en Fuenlabrada, ha subrayado que la Comunidad se ha convertido en "guarida de las peores políticas trampistas" y "epicentro de la desigualdad" y ha recalcado que si se logra cambiar "la pieza de Madrid", será posible "cambiar el resto del país". "Le hacemos un favor también incluso al Partido Popular", ha remarcado.

La líder de Más Madrid ha defendido así el paso adelante al postularse como candidata del partido a las elecciones autonómicas previstas en 2027, para las que aún falta un año, tiempo durante el que, ha dicho, continuará trabajando como ministra para completar su labor. "Nada hace pensar que vaya a abandonar el Ministerio de Sanidad sin dejar la tarea hecha", ha remarcado.

Al hilo, ha reivindicado que en esto más de dos años en el Ministerio se han llevado más iniciativas al Consejo de Ministros de las que llevó el anterior gobierno de Mariano Rajoy en siete años. "Creo que la actividad productiva y de transformación de nuestro sistema sanitario es innegable", ha defendido.

NO COMPETIRÁ CON ÓSCAR LÓPEZ

García, que ha recordado que Más Madrid es el principal partido de la oposición, por delante del PSOE, ha destacado que no competirá con Óscar López, presumible candidato socialista, sino con Ayuso.

"Tengo muy buena relación con Óscar López y los dos tenemos claro que quien tenemos enfrente es Ayuso. Nosotros no competimos entre nosotros, yo no compito con Óscar López ni con el Partido Socialista, nunca lo hemos hecho en Más Madrid", ha recalcado.

En este marco, ha defendido que la "mejor hoja de ruta" para el espacio progresista es "cambiar Madrid". "Los madrileños y madrileñas no estamos pudiendo disfrutar de lo mejor de las políticas progresistas que estamos impulsando desde el Gobierno de España", ha insistido.

Preguntada por si contará con Emilio Delgado, ha apuntado que Más Madrid "tiene un grandísimo banquillo" y, sobre la posibilidad de más candidaturas, ha recordado que es un partido donde se necesitan "todos" y que siempre ha actuado "en conjunto" y tiene en su ADN el "consenso".

"Es una organización plural, diversa, en la que siempre hemos ido de la mano, yo he ido de la mano de todos mis compañeros con los que he estado trabajando durante todos estos años", ha indicado García, que ha destacado su apuesta por el arraigo territorial, razón lo que llaman "a cada puerta" y está "en cada municipio".