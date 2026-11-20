El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez, ha defendido este viernes unas cuentas de su departamento para 2027 donde crece el esfuerzo inversor autonómico y que, ha destacado, que están "hechos desde el amor"

"Si tuviera una visión cursi, que ahora se lleva tanto, les diría que son los presupuestos hechos desde el amor: amor de las cosas bien hechas, amor al ser humano, amor a esta región, que se merece lo mejor", ha apuntado este viernes durante su comparecencia ante la comisión del ramo en la Asamblea de Madrid.

Los presupuestos de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras aumentan un 2,5% respecto a las cuentan actualmente en vigor hasta llegar a los 3.374,4 millones de euros, con la vivienda como la principal prioridad del Gobierno regional. En este sentido, ha subrayado el "cambio cualitativo" que supone eliminar el efecto extraordinario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), de modo que la subida sería del 11,3%.

Según ha apuntado, la Comunidad de Madrid está sustituyendo "recursos temporales y coyunturales por un esfuerzo propio" y "gana peso la inversión autonómica ordinaria. "No confundamos variaciones contables con prioridades políticas. Donde terminan los recursos temporales, la Comunidad mantiene las actuaciones necesarias y establece instrumentos duraderos", ha remarcado.

En esta línea, ha recalcado que las cuentas de su departamento están enfocadas a aumentar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda, a ejecutar las grandes ampliaciones de Metro y reforzar la intermodalidad, conservar y mejorar la red de carreteras y a garantizar la financiación de un transporte público asequible, fiable y tecnológicamente avanzado.

"Unimos ambición y responsabilidad para preparar el futuro, responsabilidad para atender al presente y una prioridad clara. Que el crecimiento de Madrid se traduzca en más posibilidades de vivir, trabajar y desplazarse libremente en nuestra región", ha defendido.

El consejero ha subrayado que como el capítulo que "mejor define este presupuesto" el que corresponde a las inversiones reales, con 712 millones (+25,4%), un tercio del total. "No es una declaración de intenciones, son obras, son viviendas, son carreteras, son intercambiadores y ampliaciones ferroviarias con consignación concreta", ha subrayado.

Así, los tres programas de vivienda, "una prioridad social y económica de primer orden", alcanzan 552 millones. En este sentido, entre las principales medidas destacan los 78,3 millones para fomentar nueva vivienda social y asequible, el desarrollo del Plan Vive, los 36 millones para ayudas al alquiler y la emancipación juvenil y los 35 millones de Mi Primera Vivienda. Además, el Plan Rehabilitar Madrid dispondrá además de 83 millones y se consignan otros 30 para el Plan Regional de Ascensores.

Por su lado, la Agencia de Vivienda Social continuará con la construcción nuevos pisos para familias con menos ingresos, a los que destinará 90,4 millones de euros, y aumentará de 10,8 a 25,2 millones los fondos para adquirir inmuebles.

En materia de transportes, las cuentas recogen 705,8 millones de euros para infraestructuras y el capítulo de inversiones aumentará hasta los 550 millones de euros, un 35,6% más.

Metro contará en 2027 con un presupuesto de 1.544 millones de euros, lo que supone un 4,1% más que este año. Entre ellos, ha destacado 530 millones destinados a gastos de mantenimiento y conservación, "tan relevantes e imprescindibles como hemos visto con ocasión de los terribles accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda", ha apuntado.

Por su lado, el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) contará con un presupuesto de 2.114,4 millones de euros, un 6,7% más que en el ejercicio anterior. "El presupuesto público cubre un 64,2% de las necesidades totales, es decir, el usuario paga el 35,8%, y ello con las tarifas congeladas", ha explicado.

Así, ha censurado que desde hace más de una década aportación nominativa ordinaria del Estado se mantiene en 126,9 millones (el 5,9% del coste total), unas cifras que ha comparado con Cataluña, que recibe "una aportación por kilómetro, por viaje, un 74%" superior que Madrid.

Además, la inversión en intermodalidad ascenderá a 33,9 millones de euros con los avances en los intercambiadores de Conde de Casal y Alcalá de Henares. En cuanto a carreteras, las cuentas alcanzan 252,8 millones, un 2,4% más que en el año 2026, con inversiones reales que suman 108,8 millones, de los cuales 38,4 se dedican a nuevas infraestructuras, un 9,8% más, y 70,4 millones a conservación, seguridad vial y reposición.

"Este es un presupuesto concebido para ampliar oportunidades, oportunidades para acceder a una vivienda, para conectar mejor los municipios y para que una región que crece siga disponiendo de las infraestructuras que necesita", ha zanjado.

OPOSICIÓN

Desde Más Madrid, por su parte, el diputado Jorge Moruno ha recriminado al Gobierno regional "no hacer nada en vivienda", siendo "totalmente coherentes" con su modelo de bajar las partidas en estas partidas "porque su objetivo no es facilitar el acceso a la vivienda" sino que su finalidad es que "el 1% más rico de esta comunidad siga incrementando la riqueza que acumula".

En transportes, la diputada María Escalante ha reseñado la falta de planificación en transporte --"están condenando a las familias a tener uno o dos coches, porque la libertad de poder ir en transporte público no existe"--, volviendo a reclamar una encuesta de movilidad en la región y recordando que el mapa concesional, que está siendo "un parto largo", nace "con grandes fallos" como que está basado en datos poblacionales antiguos.

También ha remarcado que "ninguna comunidad ha querido firmar convenios con la Comunidad de Madrid para los abonos de transporte de las personas no empadronadas" y un descenso de la venta de abonos en 2026 de un 23%.

Por su lado, el diputado del PSOE Javier Guardiola Arévalo ha puesto el acento en que en las cuentas para 2027 "no hay ninguna transformación real" para solucionar la que es la "mayor preocupación" de los madrileños, la vivienda, que "representa tan solo el 1,7% del presupuesto total" y sigue como "el motor de la desigualdad". "Quizás no tienen tanto amor estos presupuestos a los problemas de los madrileños", ha ironizado.

En transportes, ha criticado una planificación que no tiene en cuenta el crecimiento poblacional y los nuevos desarrollos, tanto en carreteras como con ampliaciones de Metro, y que expulsa a los trabajadores a la periferia, con "un cinturón metropolitano que está albergando otras provincias como puede ser Guadalajara, Toledo o Segovia y Ávila". También ha afeado que se reduzca el presupuesto de la Línea 7B cuando "han perdido los tribunales y van a tener que indemnizar".

Desde el Grupo Parlamentario Vox, la diputada Beatriz Tejero Oller ha subrayado que el Gobierno regional gasta "más que nunca" pero recorta "donde los madrileños lo necesitan". "Este presupuesto de vivienda se resume en tres ideas: recortan en vivienda en el año de mayor gasto de la historia; lo que presupuestan no lo ejecutan y lo que crece es la estructura, el personal y los contratos externos, no las viviendas; y no hay ninguna diferencia entre este presupuesto y el que podría presentar el PSOE: más gasto, más burocracia, más intervención y los mismos resultados", ha resumido.

Su compañero Javier Pérez Gallardo ha puesto el foco en la necesidad de invertir en mantenimiento tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, además de subrayar que no están enfocados en el "crecimiento poblacional y censurar que la inversión esté enfocada en Metro cuando "todos los accesos a Madrid" por carretera "están colapsados".