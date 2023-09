García y Lobato reclaman a Moreno Bonilla "disculpas" y Vox plantea abrir el debate sobre la alerta

Portavoces de PP, Más Madrid y PSOE creen que sin el aviso los daños hubieran sido "mayores" y García censura la "bajeza política" de Almeida



MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de Más Madrid y PSOE en la Asamblea de Madrid, Mónica García y Juan Lobato respectivamente, han reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, el 'popular' Juan Manuel Moreno Bonilla, que "pida disculpas a los madrileños y a los servicios de emergencias" por sus palabras en las que pedía una reflexión tras la alerta por la DANA enviada el domingo a todos los teléfonos móviles situados en la Comunidad de Madrid.

En sus redes sociales, el presidente andaluz defendía la "precaución" y el evitar poner "vidas en riesgo", pero hacía una "llamada a la reflexión" y al "rigor" a la hora de emitir este tipo de alertas.

Tanto García como Lobato han censurado el pronunciamiento de Moreno Bonilla en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid y han defendido las "vidas salvadas" y los daños prevenidos en la Comunidad de Madrid gracias a este aviso.

También el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache, ha subrayado que este aviso permitió evitar "más daños" en los municipios más afectados por la DANA, aunque ha evitado profundizar en las palabras del presidente de la Junta de Andalucía.

El portavoz 'popular' ha subrayado que "no todo el mundo estaba alertado", por lo que ha defendido la importancia de esa alerta que "ha funcionado bien" y que incluso cree que podría haber ahorrado problemas durante la borrasca 'Filomena' en 2021 de haber contado con ella.

JUAN LOBATO DEFIENDE LA GESTIÓN DE COMUNIDAD Y MINISTERIO

Por su parte, Juan Lobato ha defendido la gestión que tanto la Comunidad de Madrid como el Ministerio del Interior realizaron de este episodio y cree que la alerta que se dio fue "muy correcta y muy adecuada".

De no ser por ella, ha advertido el portavoz socialista, se estaría hablando ahora "de decenas de desaparecidos", por lo que ha invitado a Moreno Bonilla a disculparse.

Una crítica que su homóloga de Más Madrid ha hecho extensiva al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien ha reprochado su "bajeza política" por pedirle a la Agencia Estatal de Meteorología que "afinara" en sus predicciones tras asegurar que fue él el regidor que "no hizo nada" durante 'Filomena'. "La prevención funciona, seguramente no dé votos porque no se puede inaugurar, pero la prevención es fundamental", ha añadido Mónica García.

Tanto García como Lobato han apoyado la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que los municipios más afectados por las lluvias sean reconocidos por el Gobierno de España como zona catastrófica, pero le han reclamado también que active los recursos materiales y presupuestarios de la Administración autonómica para atender a los vecinos de estas localidades.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, se ha mostrado favorable a avisar a la población "de forma razonable" y "sin exceso de alarma", al tiempo que se ha mostrado abierta a plantear el debate sobre la forma de ese aviso.

Asimismo, Monasterio ha reclamado a la Comunidad de Madrid, a través del Canal de Isabel II, una mejora en las infraestructuras de saneamiento y colectores que ayuden a prevenir inundaciones cuando se produzcan estos episodios de avenidas que la presidenta de Vox Madrid ha vinculado al fenómeno meteorológico cíclico de 'el niño'.