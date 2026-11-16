García Martín defiende unos Presupuestos "realistas" frente a los "bandazos" y "modelo fracasado" del Gobierno central

Archivo - El portavoz deñ Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha comparecido este lunes ante la comisión del ramo en la Asamblea de Madrid, donde ha defendido unas cuentas "realistas" que ascienden a 1.538 millones de euros para su cartera y que servirán para atender "las necesidades de quienes más lo necesitan" frente a los "bandazos" y "modelo fracasado" del Gobierno central.

El consejero ha puesto en valor no solo las cuantías de los presupuestos, sino el hecho de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya sido capaz de presentar las cuentas autonómicas en todos sus años de mandato, al contrario de lo ocurrido en el Ejecutivo central, con los presupuestos prorrogados desde 2023.

"Sin presupuestos, es difícil que haya política de vivienda, es difícil que haya política de sanidad, de transportes o de educación", ha reprochado García Martín, que ha aprovechado para acusar el Ejecutivo de Pedro Sánchez de dar "bandazos aumentando la deuda pública y parcheando unas partidas con otras".

Así, considera que la falta de presupuestos es la evidencia de un "modelo fracasado" que ha aprovechado el presidente Sánchez para "mantenerse en el poder sin más". "Vemos las consecuencias de esa falta de inversión y de esa falta de gestión", ha reprochado el consejero, contraponiendo esto con las cuentas "a futuro" que presenta el Gobierno madrileño.

"Nosotros sí hemos traído unos presupuestos a esta Asamblea, y lo hacemos sabiendo que somos la comunidad que más oportunidades da a sus ciudadanos", ha incidido un García Martín que ha situado a la economía madrileña como la mayor empleadora de España gracias a las "políticas liberales" y también a los Presupuestos.

En su contraposición al Gobierno central, el consejero ha reconocido que el Gobierno de Díaz Ayuso ha tenido que compaginar su propia gestión con una "oposición" a un Ejecutivo central ha ha "desastrado" el sistema y ha instaurado "corrupción de Estado".

Por último, ha apelado a la España "que no se resigna" para "cambiar las tornas" en el Gobierno central en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para dar "credibilidad" y "certidumbre" a la ciudadanía.

MÁS DE 1.538 MILLONES PARA LA CONSEJERÍA

Los presupuestos de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local aumentan en un 25,9% respecto a las cuentas actualmente en vigor y contemplan partidas para la modernización de infraestructuras judiciales por 424 millones de euros, incluidos más de 297 millones para las obras de la Ciudad de la Justicia.

Las cuentas incluirán también una dotación de 6,1 millones para actuaciones del Comisionado de Víctimas del Terrorismo, un área en la que García Martín ha avanzado que el Gobierno madrileño abrirá en los próximos días una convocatoria de ayudas para que las víctimas del terrorismo que aún no hayan solicitado indemnizaciones, puedan acceder a las cuantías que les corresponden.

Por otro lado, los programas de fomento y cooperación con la Administración Local sumarán más de 446 millones de euros para el año que viene, un 7,2% más que los presupuestos vigentes. El programa de Equilibrio Territorial contará con un presupuesto de 67,2 millones de euros, de los que 27 irán destinados a nuevas inversiones del programa Pueblos con Vida, con 14,3 para la instalación de 1.100 cámaras de videovigilancia en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Cerca de 14 millones irán a mantener las competencias municipales básicas y desarrollar iniciativas de embellecimiento viario, construcción y rehabilitación de viviendas para alquiler asequible y apoyo al comercio. También se incluyen 922.000 euros para la instalación de cajeros automáticos en pueblos de menos de 5.000 habitantes.

En lo que respecta al Programa de Inversiones en municipios, contará con un presupuesto de 259 millones de euros, de los que 252 irán al Programa de Inversión Regional (PIR). De cara al periodo 2027-2031, la Comunidad impulsará un nuevo PIR con más de 1.100 millones para dar continuidad a las inversiones en todos los municipios con una visión "más amplia".

El programa de Transparencia y Atención al Ciudadano alcanzará los 15,9 millones de euros en 2027, de los que 11,5 millones irán destinados a garantizar una mejor atención para los madrileños, como una nueva oficina de Atención al Ciudadano en la calle Carretas de Madrid. A las cinco oficinas móviles se le sumarán un nuevo canal del servicio 012 en Instagram, que se suman a los actuales canales de atención a la ciudadanía.

MÁS MADRID VE EL ÁTICO DE CHAMBERÍ UNA "SOMBRA NEGRA" EN CONSEJERÍA

El diputado de Más Madrid Juan Ignacio Varela-Portas ha aprovechado la ocasión para situar la polémica compra del ático de Chamberí por parte de Planifica Madrid como una "sombra negra" sobre los presupuestos de una Consejería que, considera, ha quedado marcada por la operación.

Varela-Portas ha puesto en duda especialmente el papel de la empresa pública, a la que ha definido como un "agujero negro por su bajo nivel de ejecución de las inversiones municipales y los retrasos en proyectos supramunicipales. Según sus datos, en 2025 solo ejecutó un 12,68% de las obras de inversión directa al tiempo que cobra un 3% a la Comunidad en concepto de gestión.

El diputado de Más Madrid ha relacionado estas críticas con la operación del ático y con otras actuaciones inmobiliarias de Planifica Madrid, entre ellas el cobro de alquileres por sedes administrativas y la venta de inmuebles para su transformación en viviendas privadas.

Además, ha censurado el gasto previsto para las obras de la Real Casa de Correos, que supera los 3,3 millones de euros en 2027, y ha comparado esta inversión con los fondos destinados a combatir el calor en los colegios públicos.

PSOE VE "FÁCIL APROBAR PRESUPUESTOS CON EL RODILLO PARLAMENTARIO"

De parte del PSOE, el diputado José Luis García Sánchez ha reprochado las críticas del consejero a la falta de presupuestos del Gobierno central, y le ha echado en cara lo "fácil" de aprobar cuentas "con el rodillo parlamentario".

"Presuma del rodillo parlamentario, que ya les sufrimos y ya vemos cómo aprueban las leyes. Da igual las enmiendas que hagamos, que siempre al final es el rodillo", ha señalado el diputado socialista, que ha animado a los 'populares' a actuar con mayor lealtad con el Ejecutivo.

Por otro lado, ha cargado contra el ente Planifica Madrid, responsable de la polémica compra del ático en Chamberí y de la que García Sánchez ha exigido que aclare sus competencias para evitar que se sigan dando "negocios oscuros".

VOX CARGA CONTRA UNOS PRESUPUESTOS "EXPANSIVOS" Y "PROPIOS DE LA IZQUIERDA"

Por su parte, la diputada de Vox Ana María Velasco ha reprochado al consejero la confección de unos presupuestos "expansivos" más "propios de la izquierda", y ha reconocido a García Martín que su cometido debería haber sido el de "contener" el gasto.

Además, Velasco ha censurado el aumento del presupuesto de Telemadrid, que aumenta un 12% y ronda los 100 millones para una cadena que considera es "una correa de transmisión del Gobierno regional" que debería ser "mucho más independiente y rigurosa en sus informaciones".

El diputado Íñigo Henríquez de Luna también ha tomado la palabra para cuestionar las cuentas del PIR, oponiéndose a que se destine parte de sus fondos a gasto corriente de los ayuntamientos en lugar de a inversiones.

Además, ha reclamado más actuaciones de carácter supramunicipal y mayor transparencia sobre los proyectos de reconstrucción de los municipios afectados por los incendios de este verano en la Sierra Oeste madrileña.