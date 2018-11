Garrido advierte a alcaldes de todo color político que si vuelven a señalar y marcar a MENAS, los llevará ante Fiscalía

Publicado 28/11/2018 13:20:46 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha advertido a alcaldes de todo color político, incluidos los del PP, que si vuelven a "señalar y marcar" a menores extranjeros no acompañados elevará un escrito a la Fiscalía de Menores poniéndolo en su conocimiento.

Así ha respondido el presidente madrileño ante la negativa de varios ayuntamientos madrileños, entre ellos Pozuelo de Alarcón, Somosierra o Tres Cantos, de acoger a estos menores en sus localidades.

"Es muy curioso porque ya da igual el ayuntamiento, al final siempre se recibe la misma cantinela", ha lanzado el dirigente autonómico tras el acto de presentación del cambio de nombre de la estación de Metro de Metropolitano a Vicente Aleixandre.

Garrido ha indicado que, a partir de ahora, no dará ningún dato sobre dónde se llevarán a estos niños, ya que a diferencia de lo que ha sucedido con estas localidades han ido a otras que no se han conocido y en las que "no ha habido ni un solo problema ni incidente".

Para le presidente, todos los consistorios quieren ayudar siempre que no sea en sus municipios. "Son niños que están solos. Ya está bien vamos a ser todos un poquito más conscientes de lo que tenemos entre manos", ha clamado contundente. En este sentido, ha pedido "un poquito más de solidaridad por parte de todos, menos palabras y más hacer".