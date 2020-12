Garrido reconoce que puede haber "algún retraso" en la ampliación de la Línea 11 al condicionarla a los fondos europeos

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, ha reconocido este miércoles que puede haber "algún retraso" en las actuaciones previstas en la ampliación de la Línea 11 de Metro desde Plaza Elíptica hasta el futuro intercambiador de Conde de Casal al condicionarla a los fondos europeos.

Tal y como anunció Garrido hace unas semanas, dicha ampliación se ha integrado en el proyecto de la nueva Línea Diagonal de Madrid, que se va a presentar al Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, dentro de su estrategia de transformación de la movilidad hacia un modelo más sostenible, innovador y de vertebración social y territorial.

"Estoy convencido de que será uno de los proyectos adjudicatarios", ha afirmado Garrido en respuesta a preguntas de los medios en una visita a las obras de la nueva estación de Metro de Gran Vía, que finalizarán previsiblemente en verano.

"Nosotros evidentemente no podíamos dejar pasar la oportunidad y la posibilidad de obtener fondos europeos para esta gran obra", ha señalado Garrido, quien ha agregado que "el único condicionante que hay es que no puede estar el proyecto lanzado hasta que no se determine por parte de la Unión Europea si eres adjudicatario, y esos son los únicos retrasos que puede haber, pero desde luego creo que compensa con mucho la posibilidad de obtener fondos europeos para financiar esta gran obra", ha explicado.

A su juicio, "en un momento tan complejo" por la "crisis económica que se avecina" estos fondos "van a ser definitivos" para poder "abordar proyectos que de otra forma seguramente sea muy complicado".

LÍNEA DIAGONAL

La Línea Diagonal atravesará la ciudad de suroeste a nordeste, uniendo Cuatro Vientos con los nuevos desarrollos de Valdebebas, con una extensión de 33,5 kilómetros.

En el tramo el sur, la línea se extenderá desde su extremo actual en La Fortuna hasta Cuatro Vientos (con conexión con Cercanías y línea 10 de Metro), y se completará la ampliación ya anunciada de Plaza Elíptica a Conde de Casal.

En total, 18,3 kilómetros que incluyen dos nuevas estaciones (Comillas y Madrid Río), la conexión con Atocha Renfe y un gran intercambiador en Conde de Casal para todo el corredor de la A-3.

El tramo central unirá Conde de Casal con Mar de Cristal, con conexión prevista en las estaciones de Vinateros, La Elipa, Pueblo Nuevo y Arturo Soria. Además, se estudiarán posibles nuevas paradas intermedias, a lo largo de los 8 kilómetros de longitud.

Por último, el tramo norte, de 7,2 kilómetros, unirá Mar de Cristal con la nueva estación de Ciudad de la Justicia (que actuará como intercambiador con la estación de Cercanías de Valdebebas), con la de Aeropuerto T-4 y con una nueva estación en la zona norte de Valdebebas.

La Consejería aspira a recibir cerca de 5.000 millones de euros de financiación europea para impulsar 117 proyectos que acelerarán la transformación digital, la transición ecológica y la cohesión social y territorial en la movilidad de la región.