Garrido vaticina que Bal obtendrá "un buen resultado" en Madrid y ve en Arrimadas una "grandísima política"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Comunidad de Madrid y exconsejero de Transportes Ángel Gabilondo ha manifestado este viernes que el diputado Edmundo Bal obtendrá "un buen resultado" en las elecciones a la Presidencia de la Comunidad del próximo 4 de mayo pues su figura "va a suponer un revulsivo para muchos votantes que verán en él una persona que tira hacia adelante", y ha calificado de "grandísima política" a la líder de los 'naranjas', Inés Arrimadas.

Así lo ha expresado en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, donde ha vaticinado que la campaña de cara a la cita electoral será "complicada" porque el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, llega para "crispar". Por ello cree necesario que Ciudadanos continúe en la línea de centro y moderación.

Son las primeras palabras de Garrido tras comunicar que deja la política tras 25 años en la actividad pública y que no irá en las listas de Ciudadanos del 4 de mayo. "Yo en este momento no tenía la fuerza que debía tener para afrontar unas elecciones complicadas, duras, y es el momento de dar el salto; volveré a la empresa privada", ha apostillado.

"Siempre he pensado que sería mi última legislatura; es verdad que se ha acortado, pero mi final tenía que ser este. Hay un momento en el que uno tiene que dejar las cosas, y con este candidato fantástico, se deja el paso libre para que entre con fuerzas renovadas", ha añadido.

"INTOLERABLE"

Por otra parte, Garrido ha tildado de "intolerable" que una persona abandone el partido pero que se quede con el acta de diputado "para apoyar otras cosas". "Te has presentado por un partido, y la dirección podrá equivocarse o no, pero tienes que dejar tu acta. Que eso se esté normalizando creo que no es una buena noticia", ha lanzado.

Sobre la convocatoria de elecciones, Garrido ha apuntado que "ojalá hubiera seguido el Gobierno, trabajando como lo estaba haciendo". "Eso se ha roto, pero espero que se pueda volver a recomponer", ha trasladado.

Ha señalado que se queda "con lo bueno" de Isabel Díaz Ayuso, con quien tuvo una "militancia conjunta" y "muchos años de amistad", si bien ha reconocido que ha habido "dos años complicados". Como en su carta de despedida, ha descrito a Cristina Cifuentes de "extraordinaria presidenta". "Si mencionaba a alguien como la persona más importante en mi vida política, es Cristina", ha concluido.