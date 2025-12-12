El gasto medio de los madrileños previsto en Navidad se rebajará a 515 euros, según Cetelem

Archivo - Una persona pasa delante de la nueva tienda de Mango, en Plaza de España - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio previsto para Navidad en la Comunidad de Madrid baja este año hasta 515 euros al mes, frente a los 551 del pasado año, y se sitúa por debajo de la media nacional, fijada en 580 euros, según el Observatorio Cetelem.

Según los datos de una encuesta online a mil personas mayores de edad, la región pasa de un 27% de madrileños que afirmaban que gastarían más en 2024 a un 30% en 2025, un incremento de 3 puntos porcentuales. Aun así, el dato queda por debajo de la media española, del 32%.

También se observa un crecimiento de quienes gastarán menos, que pasa del 19% a 23%, mientras que los que mantendrán el gasto descienden del 53% al 46%.

En regalos navideños, la evolución es más estable. La población que gastará más pasando del 23% en 2024 al 24% en 2025, situándose ligeramente por debajo de la media de España (25%).

La proporción que gastará menos aumenta del 19% a 29%, un salto que indica una menor disponibilidad económica en segmentos concretos del consumo madrileño. Al mismo tiempo, quienes mantendrán el gasto caen del 58% al 48%, reforzando la idea de un escenario más polarizado.

Respecto a productos para reuniones familiares, la tendencia es similar. Los madrileños que gastarán se sitúan en el 23%, por debajo de la media española (25%). Crecen en cambio quienes reducirán gastos pasando del 20% al 26% en este año 2025 y descienden los que repetirán presupuesto hasta el 51%.

En la intención de compra por categorías, Madrid destaca con un elevado interés en moda, que alcanza un 46%, claramente por encima del promedio nacional (43%). Los perfumes (41%) y juguetes (36%) se mantienen en valores medios, mientras que libros presentan un dato alto, 43%, uno de los más elevados entre comunidades.

Sin embargo, la tecnología registra 18%, ligeramente por encima de la media española (17%), y calzado y complementos se sitúa en un 37%, mostrando un comportamiento estable. Los productos de belleza alcanzan un 17%, en línea con el conjunto estatal.

En compra de productos de segunda mano, Madrid muestra un crecimiento relevante. El porcentaje que afirma que sí comprará productos reacondicionados sube del 28% en 2024 al 41% en 2025, un aumento de más de 12 puntos porcentuales que sitúa a la comunidad por encima de la media nacional (34%).

Según el estudio, esto refleja un cambio claro en hábitos de consumo hacia modelos más económicos y sostenibles. En gasto medio en estos productos, Madrid pasa de 143 euros a 216 euros, un incremento significativo que consolida la tendencia.

Las categorías de segunda mano más demandadas en Madrid son libros (22%), moda (19%), juguetes (16%), y tecnología (16%). También destacan smartphones (9%), complementos (10%) y gaming (9%).

Finalmente, en cuanto al canal de compra, el 73% de los madrileños recurrirá a Internet, frente a un 26% que optará por tiendas físicas, consolidando a Madrid como una de las comunidades con mayor penetración del mercado online de reacondicionados.