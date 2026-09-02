Getafe prevé un nuevo fin de semana de "saturación del tráfico" por un concierto en el Iberdrola Music

Archivo - Ambiente durante el último día del festival Mad Cool 2024, a 13 de julio de 2024, en Madrid (España). El macrofestival, que se celebra desde el pasado 10 de julio en el recinto Iberdrola Music, está preparado para recibir a más de 200.000 asiste - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha advertido de que un concierto en el recinto Iberdrola Music provocará que este fin de semana una nueva "saturación del tráfico" en la zona, además de alteraciones a los vecinos por los niveles de ruido y la "condena" a la movilidad en la zona norte de la ciudad.

Las condiciones en el entorno del recinto, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde pero accesible también desde Getafe, han provocado las quejas del Ayuntamiento getafense, que ha exigido al Consistorio de la capital y a la Comunidad de Madrid que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

Una de estas reivindicaciones es, precisamente, la de diseñar "accesos seguros y transporte público eficaz desde la capital", si bien ahora el Ayuntamiento de Getafe ha lamentado que "las fuerzas de seguridad han vuelto a imponer soluciones improvisadas" de cara al evento de este fin de semana.

Se trata de la instalación de un semáforo provisional bajo la M-45, que permite a los asistentes a los conciertos acudir desde Getafe y que, a entender del Consistorio dirigido por Sara Hernández, "afianza el colapso viario y peatonal", según ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Habilitar cruces semafóricos provisionales en vías de alta capacidad no resuelve el flujo de decenas de miles de asistentes y bloquea los accesos cotidianos a las viviendas y trabajos del municipio", ha advertido el Gobierno municipal, que además ve en la medida una forma de "colapsar" los aparcamientos en Getafe Norte.

Es por esto que el Ayuntamiento ha señalado que, a fin de "aminorar las molestias a los vecinos" de la zona, se impedirá el paso de vehículos al aparcamiento del Coliseum a aquellas personas que no sean residentes, al tiempo que se vigilará el estacionamiento indebido de motocicletas y se prohibirá las bolsas de taxis y VTC.

El recinto Iberdrola Music acoge este fin de semana el evento coca-Cola Music Experience, y se prepara también para acoger los conciertos proyectados para el macroestadio que ya está construyéndose para la residencia de la cantante colombiana Shakira, que actuará en hasta doce ocasiones en la capital.

"UNA RED DE RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS"

El Ayuntamiento de Getafe ha insistido en que la situación en torno al recinto Iberdrola Music es fruto de una "red de responsabilidades compartidas" que afectan no solo al Consistorio de Madrid capital, sino también al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la Delegación del Gobierno.

En lo que respecta a Madrid, Getafe reprocha que se concedan licencias unilaterales sin consensuar los planes de movilidad, así como que se promocione un recinto de conciertos que genera "molestias de ruido" en la población no solo getafense, sino también en los vecinos de Villaverde.

Por su parte, el Ayuntamiento de Getafe ha cargado contra la Comunidad de Madrid por "financiar y promocionar eventos" en este recinto mientras "elude su papel mediador", al contrario de lo que, aseguran, ocurre en otras zonas de Madrid, como en el entorno del estadio Santiago Bernabéu.

En lo que respecta a la Delegación del Gobierno, Getafe ha lamentado que los mandos de seguridad hayan aprobado "dispositivos lesivos para Getafe" en lugar de exigir "trayectos seguros e independientes en Madrid.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno han insistido en que es responsabilidad de Ayuntamiento de Madrid y Comunidad el adoptar soluciones "estructurales que mejoren la seguridad del entorno", mientras que han catalogado la medida de semáforo como "provisional" y a la espera de "mayor compromiso" por parte de las administraciones madrileñas para su transformación en "soluciones definitivas y eficaces".

Finalmente, en esta "red de responsabilidades compartidas" también tiene su espacio los promotores privados, a los que el Ayuntamiento acusa de "lucrarse con macroeventos sin asumir el coste de accesos ni de ruidos".