Getafe reclama por unanimidad que Madrid y la Comunidad no den licencia a Madrilucía sin sus informes favorables

Archivo - Imagen de recurso de asistentes a un festival en el Iberdrola Music Experience - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

GETAFE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado por unanimidad en Pleno reclamar a la Comunidad de Madrid y al Consistorio de la capital que tengan en cuenta su opinión y sus informes antes de dar licencia a Madrilucía, la macro-feria andaluza que, durante veinte días, congregará a 3 millones de visitantes en el espacio Iberdrola Music de Villaverde.

En una moción que presentó al Pleno la alcaldesa, Sara Hernández (PSOE), se ha propuesto instar al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid "a no conceder licencia alguna para este evento sin contar con el informe favorable y vinculante del Ayuntamiento de Getafe". Exigirá además que, con carácter previo a cualquier autorización, "se detallen y financien íntegramente los dispositivos de seguridad, tráfico, limpieza y emergencias, garantizando que ningún coste recaiga sobre las arcas municipales de Getafe".

PONE EL FOCO EN LA MOVILIDAD, SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Getafe ha reiterado su oposición a esta propuesta debido a las incidencias que generará en la movilidad, seguridad y limpieza del barrio de Getafe Norte --el más próximo al recinto--, al margen del impacto acústico que tendrá en la población por las actividades durante la madrugada.

En ese sentido, el Gobierno local (PSOE, Podemos y Más Madrid-Compromiso con Getafe) ha asegurado que "la magnitud y duración de este nuevo evento multiplican exponencialmente los impactos negativos ya constatados en anteriores celebraciones de menor duración, generando una situación insostenible para la ciudad de Getafe, especialmente para barrios como Getafe Norte, el más próximo al recinto".

Madrilucía, con 400 casetas habilitadas a modo de la Feria de Abril de Sevilla, prevé unos 40.000 visitantes al día según la organización y 60.000 según el ayuntamiento getafeño. Tal afluencia obligará a adoptar medidas como el cierre de las salidas de la M-45 a la altura de la rotonda de Getafe Norte, lo que, según los munícipes, afectará "gravemente a la movilidad, a empresas, a trabajadores y a miles de vecinos y vecinas".

Y considera que, al carecer el recinto Iberdrola Music de "accesos adecuados", habrá un "desvío masivo de asistentes hacia Getafe, afectando tanto a zonas residenciales como al tejido industrial del polígono de Villaverde-Marconi, alterando gravemente la actividad económica y la calidad de vida de trabajadores y residentes".

"Resulta, por tanto, legítimo cuestionar cuál sería el dispositivo de seguridad, tráfico y emergencias que pretenden desplegar el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid para una feria de 20 días ininterrumpidos", defiende la moción.

MEDIDAS Y COSTES

El Gobierno local ha remarcado también que "desconoce las medidas previstas para garantizar el bienestar animal, dadas las actividades ecuestres anunciadas y la permanencia continuada de caballos y otros animales durante casi tres semanas en el recinto". Y alerta de que deberá asumir "previsiblemente los costes derivados de seguridad, limpieza y control, incluyendo horas extraordinarias de la Policía Local y servicios municipales".

Durante la sesión, el PP de Getafe ha defendido la celebración de Madrilucía, pese a que los 'populares' han terminado votando a favor de la moción de la alcaldesa. En este sentido, la edil del PP Mónica Rojas ha esbozado los argumentos para la defensa de una convocatoria que ha definido como "una feria cultural y económica que tiene puentes entre comunidades autónomas y genera riqueza".

Y es que la supuesta "inversión" que dejará en Getafe los veinte días de feria --en comercios, ocupación de hoteles y llegada de visitantes-- justifica su celebración. "Representa convivencia y unión. No excluye, sino que suma. Y el recinto está preparado para albergar este formato", ha subrayado la 'popular'.

"FERIA DE SEÑORITOS" VS "RIQUEZA Y OPORTUNIDAD"

"Es una feria para señoritos", han apuntado fuentes del Gobierno a Europa Press, mientras el PP ha apuntado que la convocatoria "refuerza el posicionamiento de Getafe, generará riqueza y creará oportunidades".

Rojas ha admitido que son comprensibles las inquietudes en Getafe por los ruidos o los problemas de movilidad que generará. Sin embargo, ha precisado que "el rechazo no es la solución", sino "la colaboración y el diálogo". "Rechazar Madrilucía es perder una oportunidad de progreso", ha resumido.

En este punto, ha considerado que "regular no es prohibir" y, por ello, ha considerado que el posicionamiento del Gobierno local ante el evento es "un veto político" porque "no encaja en su relato ideológico".

Precisamente, Sara Hernández ha lanzado la réplica al discurso del PP y a la defensa de "un modelo de negocio". "Esto va de macro-eventos y las consecuencias negativas para los vecinos", ha comenzado diciendo.

A renglón seguido ha definido como "palabrería" las supuestas oportunidades que dará Madrilucía a los vecinos desempleados de Getafe o a los comercios. "Creación de empleo para los getafeños, cero patatero. A otro sito con eso", ha valorado tras asegurar que "Getafe no es el patio trasero de las fiestas que celebran otros". "Son negocios para unos pocos", ha reprochado a la bancada 'popular'.

La regidora ha aplaudido el aplazamiento una semana de Madrilucía para no hacerla coincidir con San Isidro, las fiestas castizas de la capital que "no deben compartir protagonismo con ninguna otra feria", ha alegado.

"Aplaudimos el cambio, pero es insuficiente", ha declarado. "El ayuntamiento de Madrid y la Comunidad deben mover ficha, deben respetar a Getafe y contar con él desde el inicio", ha señalado tras desvelar que "se enteraron por la puerta de atrás" de que se estaba programando la feria andaluza.

"A Getafe no se la minusvalora en su trato", ha zanjado para mostrarse intrigada, a continuación, por el "cambio de 180 grados" en el posicionamiento del PP ante el recinto de Iberdrola Music. Así, ha recordado que los 'populares' participaron en las protestas de Getafe Norte en años anteriores. "¿Qué habrá pasado, quién les habrá llamado, qué les habrán ofrecido?", se ha preguntado.