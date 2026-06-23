Gobierno de Almeida defiende campaña institucional del Orgullo con "respeto a la diversidad" desde "la cotidianidad"

Archivo - Campaña institucional del Ayuntamiento de Madrid por el Orgullo 2026 - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno que dirige José Luis Martínez-Almeida ha defendido la campaña institucional 'La diversidad se vive en Madrid', a las puertas de la celebración del Orgullo LGTBIQ+, para reivindicar a la capital como "referente de acogida y respeto a una diversidad que no solo se celebra y reivindica durante el Orgullo sino en la cotidianidad".

Para ello la campaña, como ha explicado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, se apoya en tres diseños que representan "cómo la diversidad se defiende y también se integra en los barrios, en los comercios y en los hogares madrileños, que lucen la bandera arcoíris".

"En Madrid, la diversidad LGTBI no es una proclama ni una mera declaración institucional, está incorporada de forma natural en el ritmo cotidiano de la ciudad y en su manera de convivir", ha remarcado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.

"PARECE MÁS LA PROMOCIÓN DE UN 'DÍA DEL MADRILEÑO'"

Sin embargo, la campaña institucional aterriza entre críticas de la izquierda y de entidades como Arcópolis, que ha trasladado su "indignación" después de que el Consistorio haya "insultado la memoria LGTBI+ y desvirtuado el 28J". "Ejecutan un borrado sistemático de las personas LGTBI+, a las que ni siquiera se dignan a mencionar", han condenado desde Arcópolis.

Basan sus críticas en que "lo que el equipo de Gobierno presenta parece más la promoción de un 'día del madrileño' o una mera fiesta de estética vacía, olvidando que el 28J no es un decorado, es una reivindicación histórica". "No es un error de diseño o una mala idea, es una provocación política consciente que busca despolitizar, desarmar y volver invisible la disidencia sexual y de género en los espacios públicos de nuestra ciudad", han alertado, después de exigir una rectificación.

En la misma línea ha ido la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que ha acusado a Almeida de convertir el Orgullo LGTBIQ+ en una "campaña de marketing" con banderolas que reducen esta celebración reivindicativa a un "elemento decorativo".

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha venido afeando a Almeida a través de sus redes sociales que "se niegue a ir a un solo acto del Orgullo en la ciudad de la que es alcalde", además de "negarse a colgar la bandera LGTBIQ+ en Cibeles", mientras que el concejal Eduardo Rubiño le ha acusado de "vaciar de contenido la campaña del Orgullo".

"LA DIVERSIDAD NO APARECE SOLO EN LOS GRANDES MOMENTOS VISIBLES"

El delegado del ramo social ha defendido a través de un comunicado que con esta campaña se incide en que "la diversidad no aparece solo en los grandes momentos visibles sino que está presente todos los días del año, en los gestos pequeños y en el día a día de la ciudad".

En palabras del delegado, "la diversidad se percibe y se vive en Madrid porque está en la calle, en la gente y en la manera en la que la ciudad se reconoce a sí misma". Esta idea se pretende trasladar en el mensaje complementario que aparece en las banderolas desplegadas por la ciudad, 'Orgullosamente de Madrid'.

La campaña se exhibirá durante las próximas dos semanas en el circuito de marquesinas, banderolas, mupis y pantallas digitales de la ciudad, así como en medios de comunicación y redes sociales.

El departamento que dirige José Fernández ha recordado que está activo el servicio municipal de atención jurídica y psicológica a víctimas de agresiones lgtbifóbicas, creado en 2022, además de campañas de concienciación o los Puntos Arcoíris que se instalan en fiestas y eventos de la ciudad para sensibilizar a la ciudadanía y ofrecer asistencia a víctimas de LGTBIfobia.

Además el Consistorio concede cada año subvenciones directas y en concurrencia competitiva para apoyar la labor de entidades LGTBI. En concreto, en 2026 se destinarán 665.000 euros, un 35% más que en 2019, último año gobernado por la izquierda.

Igualmente, el Ayuntamiento ofrece a las empresas un servicio de asesoramiento para elaborar planes de diversidad y también imparte formación al personal municipal en materia de diversidad sexual. Además Madrid cuenta desde 2025 con una guía con los recursos específicos dirigidos a la población LGTBI, tanto municipales como de entidades y el Ayuntamiento trabaja en el marco del Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia, constituido en 2022.

En el marco del Orgullo, el Ayuntamiento es patrocinador de uno de los Premios Diversa y volverá a ser patrocinador institucional principal de MADO 2026 con una aportación de 500.000 euros.