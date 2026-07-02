Gobierno de Almeida pide llegar "hasta el final" tras la imputación de Mercedes González y el DAO de la Guardia Civil

Archivo - La portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha pedido llegar "hasta el final" en el 'caso Leire' tras la citación como investigados de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, después de que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, haya acordado citar como investigados el próximo 16 de julio a González y Llamas, al apreciar indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

Sanz ha comenzado su valoración expresando "respeto" por todos los procesos judiciales, aunque ha considerado "extraordinariamente grave" la situación. "Creo que se tienen que depurar hasta las últimas responsabilidades de lo que haya podido ocurrir", ha afirmado la portavoz municipal.

La vicealcaldesa ha subrayado que la Guardia Civil es "una de las instituciones más prestigiosas" del país y una de las que cuenta con "más cariño" por parte de los ciudadanos. Por ello, ha sostenido que, "de ser ciertas", las cuestiones que se investigan son de "extraordinaria gravedad".

"Espero que se llegue hasta el final en este proceso y que se puedan depurar todas las responsabilidades, ya no solo políticas, sino también penales", ha señalado.

"ESTRUCTURA CORRUPTA Y CORROMPIDA"

Preguntada por la posición del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que mantiene su confianza en González y Llamas tras su imputación, Sanz ha defendido que la cuestión no afecta únicamente a "un cargo concreto" o a "una dirección general".

"Esto no es un problema de un cargo concreto, de una dirección general, esto es un problema de una estructura corrupta y corrompida", ha afirmado.

De este modo, a juicio de Sanz, esta situación "involucra al propio ministro", pero también "al presidente del Gobierno", por lo que ha considerado "difícil tratar de acotar la responsabilidad en un ámbito directivo" cuando, según ha dicho, se habla de "una estructura completa".

"No es un problema de un centro directivo concreto, es un problema de que tenemos al Gobierno más corrupto de la democracia en estos momentos", ha concluido.

El juez Pedraz ha citado a declarar como investigados a González y Llamas el próximo 16 de julio a las 10.15 horas. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP habían solicitado la imputación de ambos altos cargos de la Guardia Civil.