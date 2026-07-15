Gobierno de Ayuso cree que Sánchez quiere "cargarse" acusación popular "inventándose" un recurso contra la ley madrileña

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere "cargarse" la acusación popular y "no soporta" que se defiende el interés general en eventos que "el propio Gobierno ha tratado de boicotear" como la Vuelta Ciclista "inventándose" un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley a nivel regional, que asegura que ya se implementa en otras comunidades autónomas.

"Sánchez se inventa un recurso al Tribunal Constitucional porque no soporta que la Comunidad de Madrid pueda defender el patrimonio que es de todos o que pueda defender el interés general en eventos", ha defendido el también portavoz del Gobierno autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo ha trasladado así después de que el Gobierno de España anunciara que va recurrir la ley de acción popular de la Comunidad al considerar que "invade competencias exclusivas" del Estado y después de que el dictamen del Consejo de Estado aprecia "motivos suficientes de inconstitucionalidad".

Cree que Sánchez quiere "cargarse" la figura de la acusación popular y "laminarla" porque "ha afectado, y mucho, a su entorno familiar, su propio partido y a su propio Gobierno". "Hasta ahora la Comunidad de Madrid ya venía ejerciendo la acusación popular recogido en una ley sin ningún problema, en este caso en los casos de violencia contra la mujer y víctimas del terrorismo", ha defendido.

Además, García Martín ha destacado que otras comunidades autónomas tienen recogida esta posibilidad en su propio cuerpo normativo "sin que haya despertado ningún atisbo de inconstitucionalidad", como Comunidad Valenciana, Castilla y León, Navarra, Cataluña o Castilla-La Mancha, y que "el propio Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre esta cuestión" en una sentencia en Valencia.

"¿A quién le puede parecer mal que un gobierno quiera defender el orden público o que un gobierno quiera defender el patrimonio natural, el patrimonio histórico que es absolutamente de todos?", se ha preguntado.