Gobierno de Ayuso critica que Puigdemont pueda volver "de rositas" y asegura que Pumpido se ha "manchado la toga"

El portavoz deñ Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, pueda volver a España "de rositas" y ha asegurado que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se ha "manchado la toga" al permitir su vuelta.

Lo ha afirmado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el Tribunal Supremo haya decidido dejar sin efecto la orden de detención contra Puigdemont, una vez conocida la decisión del TC de avalar la amnistía para el delito de malversación del 'procés'.

El consejero ha afirmado que el 29 de noviembre se pondrá fin a una legislatura que termina "como comenzó, con una traición a España y a los españoles", al referirse a la ley de amnistía. "Es la más corrupta de la historia de nuestro país, para satisfacer a los golpistas a cambio de votos", ha señalado.

Así, ha criticado que Conde-Pumpido haga "su magia" y se "manche la toga" para permitir que Puigdemont "pueda volver a España sin ser detenido y diciendo sandeces". "Este golpista se va a ir de rositas tras cambiar votos por impunidad y tras asegurar que volvería a hacerlo", ha lamentado.