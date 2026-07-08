Gobierno de Ayuso critica que Sánchez use el 'lawfare' como "única explicación posible" a la "corrupción" del PSOE

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno extraordinario, en la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, use el 'lawfare' como "cortina de humo" y como "única explicación posible" a la "corrupción" del PSOE.

Lo ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmara que si los ciudadanos desconfían de la Justicia se debe a "muy pocas" resoluciones judiciales "incompresibles".

El portavoz del Gobierno autonómico ha criticado a un presidente del Gobierno que "sobrevive a base de bulos y de cortinas humo" para intentar "tapar" los casos de corrupción que afectan a su entorno, al Gobierno y a su partido.

"El bulo de esta semana no es otro que la existencia de 'lawfare' en España como única explicación posible para el presidente al procesamiento de su mujer y a la imputación por corrupción de 121 socialistas del entorno", ha afirmado.

Así, ha cargado contra un Sánchez que ya no discute los hechos y los casos que le "acorralan" sino que lo único que intenta es "desacreditar a quienes los investigan y juzgan". "Pedro Sánchez y sus ministros ya no defienden el Estado de derecho, se defienden del Estado de derecho porque no les conviene", ha valorado.