El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el Pleno en la Asamblea de Madrid, a 19 de noviembre de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este lunes que las aulas no son "lugares de adoctrinamiento" y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje a alumnos y docentes "en paz".

Lo ha afirmado así en declaraciones a los periodistas desde San Martín de Valdeiglesias, después de que este fin de semana Sánchez anunciara que enviará un requerimiento a la Comunidad para que revoque estas instrucciones sobre "neutralidad" en las aulas, en plena huelga docente, al considerar que "atentan contra uno de los derechos más importantes del profesorado".

"La respuesta al señor Sánchez se la dan las leyes. Las aulas no son lugares de adoctrinamiento, son lugares de conocimiento y donde los profesores tienen que transmitir ese conocimiento y esa formación a los alumnos", ha afirmado el también portavoz del Gobierno regional, quien ha pedido además al Gobierno de la nación que deje "trabajar con normalidad" a los profesores.

Es por ello que ha incidido en la necesidad de que se "saquen la ideología y la política" de las aulas, que nunca se tendrían que haber convertido en "un instrumento de agitación política".

Por otro lado, y tras la demanda de CSIF por "vulneración de derechos fundamentales" del profesorado, el consejero ha señalado que desde la Comunidad están "garantizando el derecho de huelga" de todos los profesores que deciden hacerla, aunque sean "uno minoría", pero también el de los alumnos a recibir su educación.

"Madrid tiene los mejores datos del informe PISA, por tanto, la mejor educación pública de España y de toda Europa se da aquí en nuestra comunidad autónoma, gracias a los docentes, gracias también, por supuesto, a los medios que ha puesto en marcha la Consejería de Educación y la Comunidad de Madrid. Y en eso es en lo que vamos a seguir trabajando, garantizando que los alumnos puedan seguir teniendo esa mejor educación que es la que tienen en nuestra región", ha afirmado, para lo que considera necesario que pueda "volver a la normalidad cuanto antes".