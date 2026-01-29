Gobierno de Ayuso defiende que decisiones en residencias las tomaban "los técnicos" y que la Comunidad "lo hizo bien"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha defendido este jueves que las decisiones en las residencias durante la pandemia las tomaron "los técnicos" que contaba con "todos los medios" a su disposición y ha defendido que el Gobierno regional "lo hizo bien".

Así lo ha trasladado el consejero en declaraciones a los medios de comunicación desde las instalaciones para jueces y fiscales de la calle Poeta Joan Maragall, 53, tras la información de el diario 'El País' que desvela correos en los que el exdirector de Coordinación sanitaria y supuesto firmante de los protocolos, Carlos Mur, habría alertado a altos cargos que había que trasladar a más mayores a los hospitales.

Sobre ello, el también portavoz del Gobierno regional ha subrayado que no era la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que tomaba esa decisiones sino que eran los propios "geroculturores, geriatras y los que estaban trabajando" en el lugar, que atendían "caso a caso y de la mejor manera", tanto las residencias como los hospitales o los hoteles que se habían sanitarizado.

Asimismo, ha confirmado que lo que se hacía desde el Gobierno de la Comunidad "era poner todos los medios a disposición de los profesionales" con el fin de que hicieran su trabajo y que "combatieran la pandemia, poniendo su propia vida en riesgo para salvar a los demás".

ASEGURA QUE LA IZQUIERDA "NI ESTABA NI SE LE ESPERABA"

"Y han sido otros los que ni estaban ni se les esperaban, los de la izquierda, los de ultraizquierda, que no hicieron nada durante la pandemia y que ahora tratan de retorcer el dolor de las familias", ha recalcado, a la vez que ha hecho hincapié en que la Comunidad "lo hizo bien y estuvo a la altura".

Por otro lado, el consejero ha vuelto a aludir a las 243 ocasiones en las que los tribunales y la Fiscalía han archivado procedimientos abiertos "por políticos y expolíticos que han formado plataformas, no para empatizar con el dolor de las familias, sino para tratar de retorcer el dolor de las familias".

Además, ha enumerado actuaciones del Gobierno regional durante la pandemia como la sanitarización "de residencias, hoteles, para atender a pacientes leves", así como la apertura de un hospital de campaña en Ifema o la construcción del Hospital Enfermera Isabel Zendal "en apenas tres meses".

"Se hicieron vacunaciones masivas, se dieron mascarillas a toda la población y se hizo una campaña de test de antígenos como ninguna otra Administración", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que se trató con los medios disponibles de la pandemia "con eficacia y eficiencia" y ha acusado a la izquierda de intentar "retorcer el dolor de las familias".