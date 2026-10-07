El Gobierno de Ayuso defiende que prefiere "ver cómo cae la papeleta en la urna" frente a "trampas"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras el Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este miércoles que prefiere "ver cómo cae la papeleta en la urna" frente a "trampas" y "cambios en las reglas del juego".

Así ha respondido el portavoz del Ejecutivo regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el voto por correo, después de que la presidenta madrileña pidiera a los españoles que "ni se les ocurra" emitir su voto de esta forma.

"Llevamos diciendo esto desde hace muchísimo tiempo. Hemos visto como en los últimos años se han hecho trampas y se han cambiado las reglas del juego a mitad del camino por este Gobierno", ha afirmado.

Como ejemplo ha señalado que el Gobierno ha impulsado una ley que "inflaba los censos" y ha estado a punto de dar "un pucherazo electoral". "Por tanto este Gobierno prefiere ver cómo cae la papeleta en la urna antes de cualquier otra opción de voto", ha apuntado.

El consejero ha insistido en que vienen denunciado "desde hace muchísimo tiempo" este asunto y ha destacado que lo único que hacen desde la Comunidad de Madrid es "expresar su preferencia" que pasa por que los ciudadanos depositen el voto en la urna y "puedan ver cómo cae" para que sea "contabilizado correctamente".