Gobierno de Ayuso insiste en que la Justicia tiene "muchísimo trabajo" con las causas del entorno y partido de Sánchez

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este martes en que la Justicia tiene "muchísimo trabajo" con las causas del entorno, Gobierno y partido del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Lo ha hecho tras ser preguntado por el segundo día del juicio en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Concretamente, tras reunirse con las asociaciones de víctimas del terrorismo, los periodistas han puesto el foco en que este martes declaran Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y la pareja de la mandataria autonómica, Alberto González Amador.

"Ahora toca que dejemos a la justicia trabajar, una justicia que además tiene muchísimo trabajo esta semana", ha planteado el también portavoz del Gobierno regional.

A renglón seguido, ha enumerado varios "frentes judiciales" que afectan al presidente del Gobierno. Ha comenzado señalando la propuesta del TS de juzgar al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por varios presuntos delitos como cohecho, tráfico de influencias o pertenencia a organización criminal.

"Aquí lo que nos preguntamos es qué tipo de organización es el PSOE cuando su secretario Organización ha cometido un presunto delito de pertenencia a la organización criminal", ha lanzado García Martín, quien también ha señalado que la Audiencia Nacional "tiene que investigar" pagos en metálico que pasaban en la sede del PSOE en Ferraz "por una presunta financiación ilegal".

GARCÍA ORTIZ, BEGOÑA GÓMEZ Y ÁNGEL VÍCTOR TORRES

Sobre la causa de García Ortíz, ha afirmado que este lunes "distintos testigos señalaban" al fiscal general como "el filtrador" y como "el eslabón de una cadena que presumiblemente pudo partir del propio Palacio de la Moncloa".

A ello ha añadido la declaración de miss Asturias 2017 en el Senado en la comisión del 'caso Koldo' y la petición del juez Peinado para acceder a los mails de la mujer del presidente, Begoña Gómez, y el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por el que ha afirmado García Martín que "queda acreditada la presunta relación con una trama corrupta de las mascarillas" con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"Por tanto, la Justicia tiene muchos frentes abiertos y, por tanto, la tenemos que dejar trabajar para poder dilucidar todos estos casos de corrupción que presuntamente afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, que afectan al partido de Pedro Sánchez y que afectan al entorno de Pedro Sánchez", ha rematado.