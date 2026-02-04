El Gobierno de Ayuso insiste en que Puente "no puede seguir un minuto más" en el cargo: "No hay excusas que valgan"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este miércoles en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "no puede seguir un minuto más" en su cargo y ha subrayado que ya no hay "excusas que valgan".

Lo ha expresado así desde la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el mismo día en que el ministro se reúne con los sindicatos con el objetivo de evitar la huelga de trenes convocada para la próxima semana tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

"No es el cambio climático, no es el PP, no es el infortunio, es la falta de inversión y la gestión de su ministerio. Había dinero, curiosamente, para las sobrinas de (José Luis) Ábalos, había dinero para hacer seguimiento en las redes sociales de aquellos que de alguna manera criticaban al ministro Puente, pero no había dinero para inversión o para mantenimiento", ha censurado el consejero.

Es por ello que ha insistido en que Puente "tiene que abandonar el Ministerio" y, una vez suceda esto, también "enseñarle la puerta de salida" a Sánchez.