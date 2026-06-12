Gobierno de Ayuso ve "inadecuada" la actitud del diputado del PSOE en debate sobre ETA con una expulsión "justificada"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este viernes de "inadecuada" la actitud del portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, Fernando Fernández Lara, en un debate sobre las víctimas de ETA en la Asamblea de Madrid, del que tuvo que ser expulsado de manera "justificada".

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas desde Navalagamella, después de que ayer el diputado socialista, tras ser expulsado del Pleno, se encarara al parlamentario del PP Enrique Serrano, tras una Proposición No de Ley (PNL) sobre permisos penitenciarios a etarras en la que los 'populares' pedían que se reformasen las leyes a nivel nacional para que estos presos cumplieran sus condenas de manera íntegra con "colaboración y perdón".

"Yo creo que el diputado del Partido Socialista no dio la mejor versión. Creo que se comportó de una manera inadecuada y yo creo que la expulsión estaba perfectamente justificada", ha defendido el también portavoz del Gobierno autonómico.

Además, ha subrayado que esto se produjo en el marco de una iniciativa en la que se estaba debatiendo el tratar de honrar a las víctimas del terrorismo y, sobre todo, "endurecer las condiciones por las cuales terroristas con las manos manchadas de sangre no salgan a la calle hasta que no hayan cumplido sus penas, hasta que no hayan pedido perdón, hasta que no hayan colaborado con la justicia y, por tanto, hasta que no hayan ayudado a resolver todos esos crímenes que se produjeron y por los cuales están pagando en prisión".

Considera García Martín que es "muy difícil" para el PSOE poder justificar cómo en este momento están utilizando "votos manchados de sangre de los herederos de ETA", en alusión a Bildu, solo para mantener al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa, algo que les pone "muy nerviosos".

"Y yo creo que eso pesaba ayer en la conciencia de este diputado y la manera que tuvo de salir de todo ese aprieto fue perder los papeles, enfrentarse a distintos diputados del Parlamento y eso provocó su expulsión del Pleno", ha explicado.