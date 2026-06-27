Gobierno de Ayuso ve a un Sánchez hablando en un "comité de crisis" que se dedica a "aplaudir hundimiento del Titanic"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este sábado de "comité de crisis" el Comité Federal del PSOE en el que ha intervenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que solo se ha dedicado a "aplaudir el hundimiento del Titanic".

"Es bastante paradójico ver a Pedro Sánchez hablar de la España de 2031, cuando no es capaz de explicar lo que está ocurriendo en nuestro país en 2026, cuando no es capaz de explicar lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos ocho años, la corrupción generalizada que nos ha traído el sanchismo", ha denunciado el también portavoz del Gobierno regional en declaraciones a los periodistas desde La Cabrera.

Así, ha defendido que los ciudadanos, el Congreso de los Diputados y el Senado "han hablado" y quieren que "convoque elecciones cuanto antes", que presenta una moción de confianza y, si no la supera, "eche un paso a un lado y deje a un gobierno honrado y responsable que sea el que asuma las riendas del país". "Desde luego no aguantamos más a un presidente en rebeldía en el Palacio de la Moncloa", ha reivindicado García Martín.

En su intervención, Sánchez ha reiterado que su partido no se ha financiado ilegalmente y ha defendido las medidas anticorrupción que ha implantado en el partido desde hace un año. Además, ha afirmado han sufrido "un caso de corrupción" que afecta a la "antigua Secretaría de Organización" liderada primero por José Luis Ábalos y después por Santos Cerdán, el primero condenado a 24 años de cárcel y el segundo investigado en varias causas.