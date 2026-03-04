Gobierno de Ayuso ve a Sánchez "el tonto útil de las dictaduras" y critica que se "esconda" detrás del 'No a la guerra'

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el tonto útil de las dictaduras" y ha criticado que solo le feliciten por su labor "teocracias como la iraní", además de afirmar que se "esconde" detrás de la pancarta del 'No a la guerra'.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, tras la declaración institucional del presidente en la que ha trasladado que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es "No a la guerra" y asegura que no teme las "represalias" por mantener esta postura.

Sobre ello, el consejero ha subrayado que el Gobierno de Sánchez cada vez está "más aislado" y es "totalmente incompetente". "Se vuelve a esconder detrás de una pancarta, en este caso del 'No a la guerra', para tratar de tapar las vergüenzas del gobierno más corrupto de la democracia", ha censurado.

Además, ha cargado contra un Gobierno que "ya entregó la gobernabilidad a los partidos independentistas" y ahora quiere "aislarles" del resto del mundo, a lo que ha añadido que Pedro Sánchez se está posicionando "en favor de las teocracias mundial", algo que "aísla" a España del resto del mundo y de sus socios tradicionales.

"Ya solo grupos terroristas como Hamás, China o Irán felicitan a la España de Pedro Sánchez", ha afirmado García Martín, algo que considera que "pagarán absolutamente todos" los españoles, además de las empresas y los autónomos.