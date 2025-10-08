Gobierno ultima la licitación del estudio de viabilidad para construir la parte que falta del Cercanías a Navalcarnero

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está trabajando en los pliegos para poder licitar el estudio de viabilidad para la construcción de la parte que falta de la prolongación de la línea C-5 de Cercanías hasta el municipio de Navalcarnero, un proyecto que está estancado desde 2010.

El departamento que dirige Óscar Puente ha recibido toda la documentación de la situación de las obras de la línea Móstoles-Navalcarnero promovida en su día por la Comunidad de Madrid y la está analizando. En los próximos días, contactarán con el Gobierno regional para realizar una inspección visual de su estado, han apuntado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Así, desde el Ejecutivo central se trabaja ya en los pliegos para poder licitar el estudio de viabilidad y, de esta manera, cumplir con los plazos que fue trazando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En este sentido, desde el departamento de Óscar Puente se ha censurado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reclame "agilizar" un proyecto que en su día "paralizó" la propia Comunidad de Madrid.

"Si en este momento hay una posibilidad es única y exclusivamente gracias al Gobierno de España y no, desde luego, a la inacción y la falta de gestión de Ayuso", han apuntado a Europa Press estas fuentes ministeriales.

En el estudio que llevará a cabo el Ministerio se incluirá, según han aclarado, no solo la conclusión sobre las obras ya iniciadas y suspendidas en su momento por la Comunidad de Madrid, sino también su impacto en la movilidad de los pueblos del entorno hacia las nuevas estaciones (Arroyomolinos o Sevilla la Nueva, entre otras) de forma que se pueda diseña un esquema de transporte publico que permita extender los beneficios de esa línea a otras poblaciones.

LA COMUNIDAD HABLA DE COLABORACIÓN

Precisamente, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este mismo miércoles con el alcalde de la localidad, José Luis Adell, con motivo del Consejo de Gobierno celebrado en el municipio. Una cita en la que el regidor ha solicitado "la máxima colaboración con el Ministerio" para culminar las obras.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha recalcado que el Ejecutivo autonómico viene colaborando con el Gobierno central en este sentido. Le ha facilitado la documentación requerida y le ha ofrecido la cesión de la infraestructura ya construida, los suelos que en este momento son propiedad de la Comunidad de Madrid para que pueda concluir esa obra, "que además está siendo una de las grandes reivindicaciones".

"Lo que esperamos es que pronto mueva ficha y el tren desde Móstoles a Navalcarnero pueda ser una realidad", ha destacado el portavoz del Ejecutivo regional, que ha remarcado que desde la Comunidad se seguirá poniendo a disposición del Ministerio "toda la infraestructura realizada, toda la inversión, más de 150 millones de euros, y, por supuesto, todo el conocimiento, experiencia y documentación que puedan solicitarse".

REUNIÓN DE JULIO

El propio ministro Óscar Puente se reunió el pasado mes de junio con el alcalde de Navalcarnero y el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la que trasladó la predisposición del Ministerio a asumir la construcción de lo que falta del proyecto. En cualquier caso, reclamó por carta a la presidenta regional en la que le instaba a colaborar ya que la normativa ferroviaria exige, antes de acometer una obra de este tipo, llevar a cabo un estudio de viabilidad.

"Necesitamos que la Comunidad de Madrid nos aporte toda la documentación de la que disponga para que podamos evaluar qué grado de construcción tiene ya la infraestructura. Es decir, qué es lo que está construido y qué es lo que falta para construir para que así podamos valorar económicamente y técnicamente lo que queda y, por tanto, podamos completar ese estudio de viabilidad", señaló el ministro.

Además de la documentación, también es necesaria la cesión de la parte de la infraestructura que ya está construida. Una vez hecho todo esto, el Ministerio se hará cargo de las obras, una responsabilidad que, según denuncia, no tendría porque asumir. "El Ministerio no tiene ninguna responsabilidad, es la Comunidad de Madrid la que se comprometió a hacer esa vía, la que la inició y la que la dejó abandonada y no la ha retomado después de 15 años", según remarcó Puente.

Desde el Ayuntamiento de Navalcarnero también se ha instado en repetidas ocasiones la implicación de las tres administraciones ante lo que considera "un agravio" para los 500.000 habitantes de la localidad.

PARALIZADO

El proyecto de ampliación de la línea de Cercanías desde Móstoles hasta Navalcarnero, pasando por Arroyomolinos, fue un empeño personal de la expresidenta Esperanza Aguirre. Se adjudicó en 2009 por 369 millones de euros con el objetivo de construir 15 kilómetros de vía, siete estaciones y abrir a finales de 2015.

Fue paralizado por la constructora OHL en el año 2010, cuando ya se habían iniciado parte de las obras hasta que, tras varias decisiones judiciales, la Comunidad lo abandonó definitivamente e instó al Ministerio a asumirlo.