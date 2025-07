González Taboada reivindica un Chamberí "abierto, joven y vivo" y destaca la futura construcción de un centro cultural

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente del distrito madrileño de Chamberí, Jaime González Taboada, ha reivindicado un Chamberí "abierto, joven y vivo" y ha puesto en valor los avances logrados en los dos primeros años de mandato, destacando la localización de una parcela para construir un nuevo centro cultural con biblioteca y auditorio.

"Solo tenemos un centro cultural en el distrito y tenemos una verdadera necesidad de ampliar la oferta cultural", ha indicado en una entrevista en Canal 33 TV recogida por Europa Press.

González Taboada ha destacado que Chamberí, con 145.000 habitantes censados y "el más castizo de Madrid, es "un distrito con ambición" que supera en población real esa cifra por los más de 40.000 estudiantes universitarios que residen temporalmente en él.

El edil matritense --que ha sido consejero y diputado autonómico, alcalde de Berzosa de Lozoya y Estremera y senador, entre otros cargos-- ha afirmado que la política municipal "es la más bonita de todas" porque permite "vivir en primera persona todos los problemas, necesidades y alegrías" de los vecinos, aunque también es con la que "más problemas te llevas a casa cada día".

Durante la entrevista, el edil ha presumido de haber celebrado ya más de 2.400 reuniones con vecinos y colectivos en lo que va de legislatura. "No hay día que no haya ocho o diez reuniones. Yo les digo muchas veces: no hace falta ni que pidan cita, ustedes vienen y, si estoy, les atiendo", ha asegurado, destacando su modelo de gestión basado en la "interlocución permanente" y en recorrer las calles para comprobar 'in situ' las quejas vecinales.

OCIO CON RESPONSABILIDAD EN EL DISTRITO

Entre los proyectos que más orgullo le generan, González Taboada ha citado la dinamización cultural en espacios públicos: "Queremos que la cultura esté en la calle y fomentarla desde los colegios. Hemos tenido conciertos en varios parques diferentes y el programa 'Lectura a la fresca'".

Sobre la plaza de Olavide, el concejal ha destacado que es uno de los emblemas de Chamberí y ha celebrado que su remodelación, que incluyó la peatonalización y ajardinamiento de siete calles adyacentes, haya recibido un premio al diseño urbano. "Nos da mucha satisfacción ver cómo cientos de vecinos disfrutan cada día de la plaza y la cuidan como parte de sus vidas", ha señalado.

En cuanto a la polémica calle Ponzano, epicentro de la vida vespertina y nocturna del distrito, González Taboada ha defendido que sea una calle "eminentemente gastronómica". "Los vecinos no pueden estar a las tres de la mañana oyendo ruidos. Lo más caro que se compra en la vida es una casa, y el que no se pueda descansar va en contra de todo principio lógico", ha advertido.

Respecto a la recuperación del frontón Beti Jai y su apertura a visitas, el edil ha detallado que en el primer mes pasaron más de 3.000 personas". Además, ha reiterado el compromiso de "no cubrirlo" para mantener su configuración original, al tiempo que ha avanzado que se estudian actividades culturales para su interior.

Además, sobre la renovación de las instalaciones deportivas del proyecto de Milla Canal, el presidente del distrito ha celebrado que la Comunidad de Madrid "vaya a hacer una inversión multimillonaria para remodelar la piscina, polideportivo y pistas", agradeciendo que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, "haya entendido las demandas de los vecinos".

VIVIENDA, SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Sobre el alto precio de la vivienda en Chamberí, González Taboada ha admitido que "es el primer problema que señalan los vecinos" y ha explicado que el Consistorio "está trabajando codo a codo con el Área de vivienda" para ofrecer a los jóvenes alquileres más asequibles, aunque ha reconocido que no pueden engañarse "diciendo que las viviendas en Chamberí van a ser mucho más baratas".

Preguntado por la situación de las cocheras de Cuatro Caminos, donde una sentencia ha paralizado el plan urbanístico, el munícipe ha recordado que el Ayuntamiento está hablando con las 443 familias que hace más de 12 años invirtieron cada una un mínimo de 200.000 euros. "Estamos trabajando para subsanar los aspectos señalados por el Tribunal Superior de Justicia y que puedan acceder a sus viviendas lo antes posible", ha indicado.

En materia de seguridad, el concejal ha calificado de "magníficos" los datos de delincuencia en Chamberí, señalando que los incidentes son "mínimos"; mientras que sobre limpieza ha admitido que "no todo el distrito está perfecto", pero ha defendido el esfuerzo del Ayuntamiento: "Madrid está infinitamente más limpio que hace unos años".

Por último, Jaime González Taboada ha animado a todos los madrileños y de fuera a visitar Chamberí: "Es un distrito divertido, joven, donde recorrer sus calles es una auténtica gozada. El que no conozca Chamberí, que venga, que tiene mucho que disfrutar y que no deje de pasar por nuestras tascas, tabernas o restaurantes".