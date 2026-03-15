Grave una mujer de 81 años tras ser atropellada por un autobús urbano en la avenida Felipe II

Atropello en el distrito de Salamanca - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 81 años ha resultado herida grave este domingo tras ser atropellada por un autobús urbano en la avenida Felipe II, en el distrito madrileño de Salamanca, ha informado Emergencias Madrid.

El suceso se ha producido en torno a las 18 horas en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo. Por causas que se investigan, el autobús ha arrollado a la mujer cuando se encontraba en la calzada.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima en el lugar del accidente. La mujer presentaba un fuerte golpe en la cabeza y un pie con lesiones catastróficas. Tras ser estabilizada por los equipos de emergencias, la víctima ha sido trasladada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el atropello.