La gripe en la región sigue en aumento: los casos suben un 14,5% en la última semana y la tasa se dispara hasta 308

Archivo - Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los casos de gripe siguen subiendo en la Comunidad de Madrid, aunque de forma más moderada, con un incremento del 14,5% en la última semana, y la tasa se ha disparo hasta superar los 308 casos por cada 100.000 habitantes en la segunda semana de diciembre, un 11,5% más alta que siete días antes.

En concreto, en semana 50 del año, del 8 al 14 de diciembre, se han notificado a través de la Red de Vigilancia del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) un total de 22.110 casos, es decir, 2.809 más con respecto a la semana anterior.

Así, el acumulado de la temporada 2025/2026 asciende a 57.670 casos, según el último informe epidemiológico semanal de la Dirección General de Salud Pública, consultado por Europa Press.

De esta forma, la tasa en la segunda semana de diciembre se sitúa en 308,73 casos por 100.000 habitantes (275 la semana previa), muy por encima del umbral epidémico, cuyo valor numérico es 22,38 --ha sido construido a partir de las cinco temporadas anteriores (exceptuando la temporada 2020-2021 y 2021-2022 en las que apenas hubo casos)--.

En declaraciones a los medios en el Hospital Gregorio Marañón, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha destacado que esa tasa "es mucho mayor que la del año pasado". "Estamos aproximándonos a las tasas de incidencia que hubo en la gripe de hace 15 años", ha aclarado.

En Atención Primaria, la tasa ha sido de 307,51 casos por 100.000 habitantes, un 9,5% mayor que la de la semana anterior. En la campaña anterior, el valor semanal más alto fue de 122,5 casos por 100.000 habitantes y se alcanzó en la semana 4, es decir, entre el 20 y el 26 de enero.

En concreto, la incidencia ha aumentado en todos los grupos de edad. La más alta se ha dado esta semana en los niños de 0 a 4 años (1.563,55).

En Atención Hospitalaria, la incidencia ha sido 12,05 casos por 100.000 habitantes, 25,7% mayor que la semana anterior. El grupo de 80 o más años es el que ha mostrado la cifra más alta, 101,4, una cifra un 43,3% más alta que la de la semana anterior.

Se ha detectado la circulación de virus de gripe A, cepas H3N2, H1N1 y H3, así como otros sin subtipar. Desde la semana 40, el 66,1% y el 46,8% de los virus con tipo y subtipo identificados en Atención Primaria y Atención Hospitalaria respectivamente ha sido A(H3N2).

En este sentido, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha explicado que el incremento de casos está relacionado con la circulación del subclado K de influenza A (H3N2), mucho más contagioso. "Es un virus al que no estábamos expuestos previamente y no hay una inmunidad de base de la población", ha apuntado Matute.

El cualquier caso, la consejera madrileña ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población porque, aunque más contagioso, "no es más grave". "No hay casos de mayor gravedad ni se están identificando complicaciones ni un aumento de mortalidad en la población", ha remarcado.

En el caso de la vacunación, la totalidad de los casos de 80 años o más y el 53,3% de los casos de 65 a 79 años identificados en Atención Primaria estaban inmunizados, un porcentaje que se sitúa en el 46,4% para el primer grupo y el 51,7% para el segundo en el ámbito hospitalario. Según la consejera, se ha vacunado a 1,3 millones de personas durante esta campaña.

En la última semana, además, se han registrado diez brotes de gripe, nueve de ellos en residencias de personas mayores y el décimo, en una residencia sociosanitaria. En todos los casos, se han aplicado medidas preventivas como aislamiento o uso de mascarilla.

En el acumulado del año, se elevan a 114.434 los casos de gripe notificados, frente a los 45.860 contabilizados en el mismo periodo de 2024, lo que supone un 149,5% más. El Índice Epidémico --los casos notificados hasta la semana correspondiente en el año actual entre los casos notificados en el mismo periodo del año anterior-- es de 2,5, lo que se considera una incidencia alta.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN Y MASCARILLA

Debido a esta incidencia de la gripe, la Comunidad de Madrid recomienda desde este lunes día 15 el uso de las mascarillas en todos los hospitales y centros de salud de la región, que se suman a las residencias donde está aconsejada su utilización desde el jueves día 11 con el objetivo de aumentar la protección frente a la gripe.

Además, se sigue recomendando la vacunación frente a la gripe, que puede llegar a reducir hasta en un 80% las hospitalizaciones por neumonía en las personas que tienen 65 y más años de edad "si están bien vacunadas".

La campaña de inmunización frente a la gripe se inició el 15 de octubre y está especialmente dirigida a adultos a partir de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, niños desde los 6 meses hasta los 5 años y pacientes crónicos.

También está recomendada para los siguientes perfiles de población: embarazadas, enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes, cuidadores de personas vulnerables, fumadores y docentes de guarderías y centros de Educación Infantil.

Esta medida preventiva se aconseja igualmente a personas con exposición laboral directa a aves domésticas o cerdos en granjas, así como o explotaciones avícolas o porcinas, y aquellas que realizan servicios públicos esenciales como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos o servicios de Protección Civil.

La Comunidad de Madrid ha habilitado el Hospital Enfermera Isabel Zendal para la vacunación contra la gripe a personas mayores de 18 años. Hasta ahora, en él se han vacunado más de 8.000 madrileños, con cerca 1.200 vacunados al día, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

La campaña se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, salvo que circunstancias epidemiológicas aconsejen prolongarla. Se lleva a cabo en más de 800 puntos, principalmente en los centros de salud y consultorios de Atención Primaria, hospitales públicos y residencias de mayores y de personas con discapacidad.

Igualmente, como medida de prevención de la transmisión dirigida a la población, la directora general de Salud Pública de la Comunidad ha insistido en la recomendación de uso de mascarilla para las personas con síntomas respiratorios.