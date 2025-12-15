La gripe sigue en aumento y se alcanza ya una tasa de 307 casos por cada 100.000 habitantes

Archivo - Archivo.- Vacunas contra la gripe - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid sigue en aumento y este lunes se registraba ya una tasa de 307,5 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos avanzados por la Consejería de Sanidad.

La semana pasada se alcanzó ya un pico histórico de 277 contagios por cada 100.000 habitantes, frente a los 144 registrados como máximo en la pasada campaña.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha recalcado que, en cualquier caso, este aumento no se está traduciendo en un incremento de la gravedad en los ingresos.

En declaraciones remitidas a los medios, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha señalado que la previsión es que los casos sigan en aumento durante las dos próximas semanas, en el contexto de la situación mundial.

"Día a día estamos monitorizando y controlando a través de nuestros ángeles, que es la gente de salud pública, y lo que podemos decir es que no hay un aumento de la gravedad, sino que es una variante que ha venido que no conocíamos", ha señalado.

En concreto, en la región se ha detectado, además de la circulación del virus habitual de la gripe (H1N1), el incremento de la circulación de la variante 'k' del virus H3N2, más contagiosa.

En la Comunidad, desde este lunes está recomendado el uso de las mascarillas en todos los hospitales y centros de salud de la región, que se suman a las residencias donde está aconsejada su utilización desde el pasado jueves con el objetivo de aumentar la protección frente a la gripe y donde se ha incrementado la limpieza.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico recuerda la importancia de que todas las personas que presenten síntomas respiratorios usen la mascarilla cuando se encuentren en medios de transporte públicos o espacios como centros comerciales, o cuando estén en presencia de población vulnerable. También se aconseja el lavado frecuente de manos, con al menos 20 segundos.

En este contexto, la Comunidad de Madrid reitera que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para evitar las complicaciones graves de la gripe, y que todas las personas con síntomas respiratorios deben extremar las precauciones para frenar la transmisión del virus. Hasta el momento, casi 1,5 millones de personas en la región se ha inmunizado, según los datos de la Consejería.

El Hospital público Enfermera Isabel Zendal de la capital está habilitado desde el pasado 28 de noviembre como punto de vacunación contra la gripe para adultos, sin necesidad de cita previa, en horario de 8.30 a 20.30 horas, de forma ininterrumpida, de lunes a viernes.

La inmunización está especialmente dirigida a los mayores de 60 años, trabajadores del sector sanitario y sociosanitario y pacientes crónicos, pero también se aconseja a embarazadas; enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes; cuidadores de personas vulnerables; fumadores, y docentes de Educación Infantil. En el caso de la población menor de 18 años, deberá seguir realizándose en los centros de salud.