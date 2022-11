Grupo Mixto pone como condición para negociar los presupuestos que Almeida "se retracte por sus loas a Millán Astray"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha puesto como condición para negociar los presupuestos de 2023 que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "se retracte por sus loas al general Millán Astray, que pida perdón y que retire su nombre de una calle".

"El alcalde insiste en que los grupos de la oposición debemos sentarnos a negociar los presupuestos y creo que no se puede hacer eso cuando él no condena a la dictadura y a sus promotores", ha indicado el portavoz después del minuto de silencio en el Palacio de Cibeles por la última víctima de violencia de género en Móstoles.

Por este motivo, Calvo ha aseverado que no se sentarán a negociar los presupuestos sin esta condición y "si no se cumplen las 63 medidas que acordaron el año pasado, como el IBI a las clases medias". Asimismo, ha recordado que Almeida "no ha enviado ninguna convocatoria formal para hablar".

"Lo primero que tendría que hacer para buscar esos consensos sería pedir perdón por esas palabras y condenar a la dictadura franquista. También debería ejercer sus competencias y cambiar el nombre de la calle Millán Astray", ha reiterado el portavoz del Grupo Mixto.