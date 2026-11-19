Cartel oficial difundido por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) sobre la desaparición en Collado Villalba del menor Inti Romario Baggio I. R.- CNDES/MINISTERIO DE INTERIOR

COLLADO VILLALBA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene un dispositivo de búsqueda para localizar a un menor de 16 años desaparecido desde el pasado lunes en la localidad de Collado Villalba.

Según los datos difundidos a través de la alerta oficial de desaparición, el joven responde al nombre de Inti Romario Baggio I. R. y nació el 8 de enero de 2010.

En cuanto a su descripción física, mide 1,55 metros de estatura, pesa 45 kilos, es de complexión delgada y tiene los ojos marrones y el pelo negro, corto y liso.

La última vez que fue visto vestía una sudadera blanca con capucha de la marca Calvin Klein, pantalón de chándal negro y zapatillas deportivas de color blanco.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana y piden a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que se ponga en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062.