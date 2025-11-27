La Guardia Civil detiene a cuatro hombres por un robo con violencia en una vivienda de Villanueva del Pardillo

Detenidos los presuntos autores de un robo - GUARDIA CIVIL

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Las Rozas, en coordinación con la Policía Local de Villanueva del Pardillo, han detenido a cuatro hombres como presuntos autores de un robo con violencia en una vivienda, donde tras acceder al interior manifestando ser un cartero agredieron a los dos moradores del domicilio, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

Pasadas las 11:30 horas, dos individuos vestidos con ropa oscura y de gran corpulencia, lograron acceder al interior del domicilio situado en inmediaciones de la calle Huertas de la localidad de Villanueva del Pardillo, donde tras reducirles por la fuerza propinándoles golpes y amenazándoles con armas de fuego, sustraían relojes y dinero en efectivo, dándose a la fuga de manera precipitada.

Sobre las 12 del mediodía, una persona alertaba del robo a la Policía Local, estableciéndose un dispositivo conjunto con la Guardia Civil y la Policía Local de las Rozas, que poco después permitió la localización de los posibles vehículos utilizados en la huida del lugar.

La vigilancia efectuada por los investigadores de la Guardia Civil, permitió identificar a cuatro varones, coincidiendo las características de dos de ellos con las aportadas por las víctimas.

Tras poner en conocimiento de la Autoridad Judicial competente los extremos logrados en la investigación, se autorizó una entrada y registro en un domicilio de las Rozas, donde se logró recuperar el dinero sustraídos (25.000 euros), tres relojes y dos armas simuladas.

La investigación ha permitido la detención de cuatro varones, que tienen edades comprendidas entre los 21 y los 24 años, a quienes se les atribuye un delito de robo con violencia e intimidación y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.