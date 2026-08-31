La Guardia Civil detiene al presunto autor de un apuñalamiento en Las Rozas

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MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Las Rozas al presunto autor de un apuñalamiento ocurrido a primera hora del pasado sábado en plena vía pública, en el que un varón resultó herido por arma blanca y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico de Majadahonda, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los agentes recibieron un aviso alertando de que un hombre se encontraba herido en la vía pública. A su llegada, localizaron a la víctima con un sangrado abundante y dos heridas compatibles con arma blanca, una en el costado y otra en el brazo izquierdo.

Ante la gravedad de las lesiones, los servicios sanitarios trasladaron al herido de forma urgente a un centro médico de Majadahonda para recibir asistencia.

La Guardia Civil inició entonces las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable de la agresión. Las pesquisas permitieron localizar y detener al presunto autor ese mismo sábado y en el propio municipio de Las Rozas.

Durante la actuación, los agentes también intervinieron el arma blanca que supuestamente habría sido utilizada en el apuñalamiento. El detenido ha quedado a disposición de la autoridad judicial.