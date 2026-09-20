La Guardia Civil investiga a un hombre de 45 años como autor del incendio en Santa María de la Alameda

Habría causado las llamas por estar haciendo trabajos de soldadura

Vista del incendio en Santa María de la Alameda
Vista del incendio en Santa María de la Alameda - Mateo Lanzuela - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: domingo, 20 septiembre 2026 11:01
Seguir en

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre de 45 años de edad acusado de haber provocado el incendio forestal de Santa María de la Alameda presuntamente por estar trabajando con una máquina soldadora.

Se trata, según ha trasladado el Cuerpo en un comunicado, de una investigación llevada a cabo por Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que entienden que el varón habría causado por negligencia las llamas en las inmediaciones del río Cofío.

El incendio afectó a unas 43 hectáreas aproximadamente y obligó también a evacuar una urbanización y a confinar a numerosos vecinos. Empezó el día 3 de septiembre y no se dio por controlado hasta el martes siguiente.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado