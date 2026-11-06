La Guardia Civil investiga a un hombre por comerciar ilegalmente con ajolotes en Meco

Ajolotes intervenidos por la Guardia Civil en Meco (Madrid) - GUARDIA CIVIL

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha abierto una investigación a un varón acusado de traficar con especies protegidas, como ajolotes, las cuales vendía de manera presencial y por medio de conocidos portales de internet.

La investigación arrancó en diciembre del año pasado, cuando la Guardia Civil recibió un aviso de una ciudadana que alertaba de la venta de varios ejemplares de ajolote en un supermercado de la localidad madrileña de Meco.

Las consiguientes pesquisas permitieron finalmente identificar a un varón residente en la localidad como presunto responsable de la tenencia y venta de estos animales a particulares sin la documentación legalmente exigida para ello.

Los especímenes han sido intervenidos por la fuerza actuante y trasladados a un zoo aquarium de la localidad madrileña de Arroyomolinos, según ha destacado el Instituto Armado en un comunicado.

Los ajolotes (Ambystoma mexicanum) son una clase de anfibio originarios de México, muy singular y que está protegido y catalogado en peligro de extinción e incluida en el convenio CITES que regula el comercio internacional de especies amenazadas.

El tráfico ilegal de especies protegidas constituye una "grave amenaza" para la biodiversidad y puede estar castigado con penas de prisión y multas, de acuerdo con el Código Penal.