Guardia Civil investiga por maltrato animal a dueño de un caballo abandonado en Valdemingómez al que hubo que eutanasiar

Agente de la Guardia Civil junto al caballo abandonado en Valdemingómez al que hubo que practicar al eutanasia - GUARDIA CIVIL

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra un hombre ante un posible delito de maltrato animal después de que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) encontraran en Valdemingómez a un caballo en estado agónico y rodeado de basura al que finalmente hubo que practicar la eutanasia.

Los agentes de Rivas-Vaciamadrid acudieron al lugar de los hechos alertados por la llamada de una persona que se encontraba en la zona y que avisaba de que el caballo yacía en el suelo inmóvil y rodeado de basura, según ha informado la Guardia Civil.

Ya en el lugar, los agentes del Seprona comprobaron que el animal se encontraba en estado agónico y activaron el equipo veterinario del Ayuntamiento de Madrid (SEVEMUR), quienes determinaron la eutanasia del animal, procediendo en ese momento a realizar la necropsia.

El caballo tenía microchip y, tras llevar a cabo las investigaciones pertinentes, se dio con el responsable del equino, a quien ahora se investiga por un posible delito de maltrato animal.