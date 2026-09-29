La Guardia Civil recrea el asesinato de la heredera de Pontejos en Galapagar y solicita colaboración ciudadana

Agentes de la Guardia Civil junto a la finca de Galapagar donde una mujer de 80 años fue asesinada en mayo de 2026 - EUROPA PRESS

GALAPAGAR, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recreado este martes como podría haber sido la huída de los presuntos autores del asesinato de una anciana de 80 años el pasado mes de mayo en su finca en Galapagar, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que traslade toda aquella información relevante para identificar a los sospechosos de la muerte de quien fuera heredera de la histórica tienda madrileña Almacenes Cobian, en la plaza de Pontejos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 6 de mayo en la finca de la anciana en la calle Mandril de la zona residencial de La Navata, en Galapagar. En aquél terreno se estima que irrumpieron al menos tres personas que, tras amordazar, maniatar y agredir a la anciana, terminaron por provocarle unas lesiones que le costaron la vida.

Horas más tarde, ya sobre las 9.40 horas de la mañana, varios trabajadores de la finca se percataron de que un cristal de la vivienda estaba roto e intentaron contactar sin éxito con la propietaria. En ese momento, contactaron con el abogado de la víctima, que tenía llaves del domicilio y consiguió abrir la puerta, encontrando en el interior el cuerpo sin vida de la mujer.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112 que no pudieron más que confirmar el deceso. Aunque el interior del inmueble estaba revuelto, no se ha echado en falta ningún objeto de valor, por lo que el asalto podría estar motivado con la existencia de una posible caja fuerte donde la anciana guardara dinero.

HUYERON POR UNA VEREDA JUNTO AL RÍO

A pesar de que las primeras estimaciones apuntaron a que los sospechosos podrían haber huido por la puerta principal por la que previamente habían entrado, las investigaciones de la Guardia Civil apuntan ahora a que en realidad podrían haber abandonado el lugar por un acceso lateral de la finca. Desde allí, habrían avanzado unos pocos metros hasta una vereda por la que discurre el río Guadarrama.

En esta zona, de hecho, los investigadores han localizado varias colillas de cigarro que ahora están siendo analizadas por criminalística.

Más tarde se desconoce qué pasos dieron los presuntos asesinos. En este punto podrían haber avanzado a pie hasta el centro de Galapagar, o bien podrían haber subido a bordo de un coche que les esperaba. Lo que sí se conoce es que unos instantes después hay registros de una cámara de seguridad en una gasolinera a la entrada de la localidad en la que aparecen unos sospechosos.

En este contexto, la Comandancia de la Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer el crimen. Instan a todo aquél que pueda tener información relevante o sospechas sobre algo anormal que ocurriera ese día a que lo comunique al Instituto Armado a través del teléfono 696 924 225.