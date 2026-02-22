La Guardia Civil rescata a cuatro personas en Siete Picos (Guadarrama) este sábado

Archivo - Solsticio de invierno en Pico del Yelmo, a 21 de diciembre de 2025, en La Pedriza, Sierra de Guadarrama, Madrid (España). Foto de archivo. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil rescató este sábado a cuatro personas en Siete Picos, en la Sierra de Guadarrama, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Sobre las 11.30 horas rescataron a un corredor de montaña que se había deslizado por una pendiente de hielo y nieve, y como consecuencia se abrasó las manos al intentar parar y además se fracturó el tobillo.

Por otro lado, durante la tarde y con el apoyo del Grupo especial de rescate en altura de la Comunidad de Madrid (GERA), se rescataron a tres senderistas de entre 20 y 25 años que se les hizo de noche y no podían atravesar diferentes tramos debido al hielo acumulado.

Estos rescates se añaden a los cuatro de este sábado en Navacerrada, donde el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Navacerrada rescató a cuatro jóvenes, tres adolescentes y un menor de edad, que habían caído deslizando por la ladera norte de Peñalara donde habían quedado colgados.