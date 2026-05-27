Halladas más de 30 armas y munición en un camión de mudanzas en Puente de Vallecas

Una de las armas incautadas - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han localizado más de una treintena de armas y distinta munición en el interior de un camión de mudanzas estacionado en el distrito Puente de Vallecas tras recibir el aviso del dueño del mismo.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas del pasado día 22 de mayo en la calle Sierra Salvada, según han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

El dueño del camión de mudanzas alertó a una patrulla de la Policía Municipal ante la sospecha de que entre el material que debía transportar se encontraban distintas armas.

Cuando los agentes se personaron en el lugar, comprobaron que en la parte trasera del vehículo había una caja de cartón con distintos tipos de revólveres de avancarga, revólveres, cartuchería, piezas de percusión, vainas o munición, entre una larga lista de material.

Fuentes policiales han apuntado que, una vez incautado el material, en Comisaría se comprobó que había más de una treintena de armas, entre completas e incompletas, y distinta munición y piezas.

El dueño del camión de mudanzas refirió a los agentes haber sido contratado por una mujer para realizar una mudanza desde un piso de Alberto Aguilera hasta un punto limpio. Los efectivos policiales comprobaron que el servicio había sido ordenado por la hija del propietario del inmueble.

Tras las comprobaciones oportunas, se averiguó que este hombre residía actualmente en Málaga. Una vez localizado, no pudo aportar documentación que justificara la procedencia de las armas ante la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las diligencias del caso.