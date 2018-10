Hanssen-Bey critica que no se permita recaudar fondo para su asociación en una carrera solidaria en Las Rozas

Publicado 31/08/2018 17:01:53 CET

El Ayuntamiento dice que el evento, dentro de los juegos paraolímpicos de la región, debe ser gratuito y fomentar así la participación

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La deportista paralímpica Gema Hanssen-Bey ha criticado este viernes que la carrera solidaria de los juegos parainclusivos de la Comunidad de Madrid que se celebrarán en Las Rozas y que organiza el Ayuntamiento del municipio no recauden fondos solidarios, ya que la carrera será gratuita.

Fuentes del Ayuntamiento han indicado a Europa Press que la idea y propuesta para desarrollar una carrera inclusiva en el marco de los I juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid fue planteada por la Dirección General de Deportes al Ayuntamiento de Las Rozas, con el objetivo de que fuera un "fin de fiesta" a un evento en el que pudieran participar los más de 800 deportistas que los días previos competirán en las más de las 18 modalidades deportivas.

El proyecto deportivo que, tiene su origen en el Plan de Fomento de la Actividad Física y el Deporte Inclusivo de la Comunidad de Madrid, y cuyo principal objetivo es promover un nuevo estilo de competición deportiva, donde deportistas "con y sin discapacidad", afronten de manera conjunta el reto de un encuentro deportivo.

Dichas fuentes, han señalado que desde el Consistorio se valoró la posibilidad y la manera de poder incluir a deportistas del municipio en el proyecto y para ello se planteó la posibilidad de que el evento se hiciera en colaboración con la Asociación Bey Proaction de Gema HASSEN-BEY.

Según explican, las condiciones planteadas por la asociación para dicha carrera "no eran asumibles por el Ayuntamiento de Las Rozas en términos de legalidad", como se le trasladó a la deportista desde la intervención y la secretaría general del Ayuntamiento en las diferentes reuniones mantenidas, puesto que el Consistorio "no puede correr con los gastos del evento y que además la asociación cobrase la inscripción para la carrera, como se pretendía inicialmente en el proyecto presentado".

Por estas razones, se decidió seguir adelante con lo solicitado por la Comunidad de Madrid pero con una carrera "totalmente gratuita" para los participantes. Una carrera donde "un mayor número de deportistas y vecinos pudieran compartir un fin de fiesta para los I Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid".

En este punto, el Consistorio ha asegurado que desde la Concejalía de Deportes siempre ha existido la mejor disposición para colaborar con la atleta paralímpica. Por ello y con el fin de poder ayudarla en el proyecto que se está desarrollando desde la asociación se ha acordado con ella mantener la imagen de Gema Hassen Bey como protagonista, dando la salida a la misma y liderándola durante los primeros metros.

Además, se ha autorizado a que se mantenga en el evento la presencia de un espacio solicitado por la asociación para presentar "un nuevo vehículo adaptado para discapacitados para la práctica del deporte de montaña" y dar difusión a los proyectos realizados por esta deportista.

"LO HE PASADO MAL"

No obstante, Gema Hanssen-Bey, que reside en Las Rozas, ha criticado que "tan solo a unas semanas de celebrarse la carrera" hayan alegado desde el Ayuntamiento que "las jornadas de los juegos parainclusivos no pueden contribuir con ningún proyecto solidario promovido por una atleta que incentive el desarrollo de una nueva modalidad deportiva en montaña para todos y con la asociación que asumía los costes de organización de la carrera".

"Así que se puede decir que me han excluido de los juegos parainclusivos. Ojalá me lo hubiesen dicho al principio. Y no unas semanas antes tan próximas a la fecha y con todo preparado, habiendo hecho personalmente y con todo el cariño e ilusión el recorrido para que pudieseis hacerlo conjuntamente conmigo, además de la página web que ahora está inactiva, el diseño, la pagina de publicidad y todo el trabajo y cariño que hemos dedicado varias personas en ella", ha lamentado en su cuenta de Instagram.

De hecho, la deportista ha declarado que lo ha pasado "mal", al tiempo que ha criticado que la carrera no se vaya a hacer para recaudar fondos. "Muchas gracias por vuestro incondicional apoyo. La haré más adelante y buscaré aliados realmente inclusivos. Un abrazo fuerte y disculpas para los que estáis intentando apuntaros para ayudarme", ha trasladado la deportista paralímpica.

Por ahora, ha indicado que continúa con el crowfunding para reunir financiación "para los prototipos, entrenamientos y desarrollo de actividad en montaña inclusiva para todos" en su página web 'www.gemahassenbey.es'. "Seguiré adelante amigos", ha aseverado en esta misma red social.