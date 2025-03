Herida una chica en una pelea entre varias menores a la salida de un instituto de Alcalá de Henares

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga una pelea entre una decena de chicas a la salida ocurrida la semana pasada a la salida de un instituto en Alcalá de Henares, que terminó con una de las menores herida, ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar el día 6 alrededor de las 14:15 horas a la salida del IES 'Isidra de Guzmán' de la ciudad complutense. Por causas y circunstancias que ahora se investigan, la herida recibió puñetazos y golpes por todo el cuerpo, incluso de una muleta que llevaba una de las atacantes, de edades comprendidas entre los 14 y 17 años.

Tras la intervención de los responsables del centro, que avisaron a la Policía, terminó la trifulca y la víctima fue evacuada a un centro de salud cercano, donde fue atendida de heridas en la mano, el brazo, uno de los muslos y en la cabeza. Además, padecía una fuerte crisis de ansiedad.

Cuando llegaron los agentes al lugar, ninguno de las agresores se encontraba allí. No obstante, han hablado con testigos y responsables del centro para localizarlas y detenerlas llegado el caso. La familia de la víctima ha presentado una denuncia en comisaría. El caso no está relacionado con bandas juveniles, por lo que no lo investiga la Brigada de Información.